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Агент Сулейманова рассказал об адаптации игрока в США

сегодня, 11:55

Футбольный агент Алан Агузаров, представляющий интересы нападающего «Спортинг Канзас» Магомеда-Шапи Сулейманова, рассказал, как проходит адаптация игрока в американском клубе.

Шапи уже был в заявке, хотя даже недели не прошло, как он получил визу и присоединился к команде. Визу получили в те сроки, в которые и планировали. Приняли в клубе его отлично, ему всё нравится — сильная команда, все процессы внутри устроены очень профессионально. Адаптация проходит достаточно быстро. Надеюсь, в следующей игре уже выйдет на поле.

Напомним, Сулейманов подписал контракт со «Спортинг Канзас» 3 февраля.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:32
у каждого свой путь
8wu28s57pn6j
8wu28s57pn6j
сегодня в 12:00
Такие надежды подавал и так бесславно закончил карьеру.
Гость
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