Агент Сулейманова рассказал об адаптации игрока в США

Футбольный агент Алан Агузаров, представляющий интересы нападающего «Спортинг Канзас» , рассказал, как проходит адаптация игрока в американском клубе.

Шапи уже был в заявке, хотя даже недели не прошло, как он получил визу и присоединился к команде. Визу получили в те сроки, в которые и планировали. Приняли в клубе его отлично, ему всё нравится — сильная команда, все процессы внутри устроены очень профессионально. Адаптация проходит достаточно быстро. Надеюсь, в следующей игре уже выйдет на поле.