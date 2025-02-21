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Представитель Захаряна: «Голевое действие в матче ЛЕ поможет Арсену»

сегодня, 14:24
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)5 : 2Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)МидтьюлландМатч завершен

Представитель полузащитника «Реала Сосьедада» Арсена Захаряна Геннадий Голубин считает, что голевая передача в ответном стыковом матче Лиги Европы против «Мидтьюлланда» (5:2) поможет игроку получать больше времени на поле.

Безусловно, это голевое действие поможет Арсену. Любой успех важен сейчас. У него было не так много времени проявить себя, но он воспользовался им, отметился голевой передачей. Это отрадно. Игр у них сейчас много. Тренеру приходится много футболистов использовать — Кубок, чемпионат, Лига Европы… Шансы точно будут себя проявить. Все очень хорошо идет. Хорошо, что за такое короткое время Арсен успел отметиться

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 17:01
лучший игрок ЛЕ практически
lotsman
lotsman
сегодня в 16:54
Ну наконец то, сподобился на передачу. Теперь можно и на больничный.)
Capral
Capral
сегодня в 14:35, ред.
Агент своё дело знает: главное во-время пропиарить, а там, как говорит сам агент- дело пойдет.
Любое удачное действие Захаряна за Р/С, еще дальше отдаляет его от России- и это главное.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 14:29
Оказывается он даже не забил, а лишь отдал передачу. Зато разговоров будет много.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:28
Надеюсь что это поможет конечно
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