Представитель Захаряна: «Голевое действие в матче ЛЕ поможет Арсену»

Представитель полузащитника «Реала Сосьедада» Геннадий Голубин считает, что голевая передача в ответном стыковом матче Лиги Европы против «Мидтьюлланда» (5:2) поможет игроку получать больше времени на поле.

Безусловно, это голевое действие поможет Арсену. Любой успех важен сейчас. У него было не так много времени проявить себя, но он воспользовался им, отметился голевой передачей. Это отрадно. Игр у них сейчас много. Тренеру приходится много футболистов использовать — Кубок, чемпионат, Лига Европы… Шансы точно будут себя проявить. Все очень хорошо идет. Хорошо, что за такое короткое время Арсен успел отметиться