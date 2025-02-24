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В Ла Лиге отреагировали на первый гол Захаряна

вчера, 10:28
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)3 : 0Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганесМатч завершен

Официальный аккаунт Ла Лиги в социальной сети отреагировал на первый гол полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в текущем сезоне фразой: «Захарян вернулся!»

Напомним, 21-летний россиянин забил победный мяч в игре 25-го тура чемпионата Испании против «Леганеса» (3:0).

В текущем сезоне Захарян сыграл 3 матча в Ла Лиге (гол) и матч в Лиге Европы (ассист).

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:13
он ещё не раз вернётся )
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:34
Просто обалденные показатели .. Отработал каждый евро...
Donkert
Donkert
вчера в 10:34
Захарян просто напомнил о себе, последнее слово он еще не скоро скажет.
Capral
Capral
вчера в 10:33, ред.
Можно подумать, что вернулся выдающийся футболист, которого ждали с нетерпением. Вернулся после травмы, да, но надолго ли...
Какой-то один идиот написал в соцсетях глупость, а выдали её, как полномасштабную коллективную радость...
adekvat
adekvat
вчера в 10:32
Как бы не сглазили.
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