В Ла Лиге отреагировали на первый гол Захаряна

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вчера, 10:28

Официальный аккаунт Ла Лиги в социальной сети отреагировал на первый гол полузащитника «Реала Сосьедад» в текущем сезоне фразой: «Захарян вернулся!»

Напомним, 21-летний россиянин забил победный мяч в игре 25-го тура чемпионата Испании против «Леганеса» (3:0).

В текущем сезоне Захарян сыграл 3 матча в Ла Лиге (гол) и матч в Лиге Европы (ассист).