В Ла Лиге отреагировали на первый гол Захаряна

Официальный аккаунт Ла Лиги в социальной сети отреагировал на первый гол полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в текущем сезоне фразой: «Захарян вернулся!»
Напомним, 21-летний россиянин забил победный мяч в игре 25-го тура чемпионата Испании против «Леганеса» (3:0).
В текущем сезоне Захарян сыграл 3 матча в Ла Лиге (гол) и матч в Лиге Европы (ассист).
Какой-то один идиот написал в соцсетях глупость, а выдали её, как полномасштабную коллективную радость...
Какой-то один идиот написал в соцсетях глупость, а выдали её, как полномасштабную коллективную радость...