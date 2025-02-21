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ЦСКА сделал официальное предложение по полузащитнику «Ривер Плейта»

сегодня, 10:10

ЦСКА сделал официальное предложение по полузащитнику «Ривер Плейта» Родриго Вильягре. «Армейцы» предложили 3,5 миллиона долларов за 50% прав на игрока. «Ривер Плейт» просит 5 миллионов долларов. ЦСКА попросил время на раздумье.

Напомним, Вильягра перешёл в «Ривер Плейт» из «Тальерес» в феврале 2024 года за 11 миллионов евро. Его контракт действует до декабря 2027 года. В прошедшем сезоне 24-летний опорный полузащитник сыграл 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился голевой передачей и получил 5 жёлтых карточек. В текущем сезоне Вильягра участия не принимал. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 5,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА Саша Зделар подписал контракт с «Зенитом».

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Scorp689
Scorp689
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drug01
drug01
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Сколько будут ждать?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:18
Может договорятся Коняшки с Ривером
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