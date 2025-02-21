«Крузейро» сделал заявление по поводу сорвавшегося трансфера Перейры

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сегодня, 10:39

Бразильский «Крузейро» выпустил официальное заявление по поводу сорвавшегося перехода своего полузащитника в «Зенит».

Между «Крузейро» и «Зенитом» существовала договорённость, основанная в том числе на устной договорённости Матеуса Перейры с российским клубом. Игрок был отпущен для прохождения тестов, но затем не оформил своё устное соглашение с «Зенитом». В результате, учитывая крайний срок российского окна, он не поедет в Россию.

В текущем чемпионате штата Перейра провёл семь матчей, в которых отметился голевой передачей. Его контракт с «Крузейро» действует до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего бразильца в 10 миллионов евро.