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«Крузейро» сделал заявление по поводу сорвавшегося трансфера Перейры

сегодня, 10:39

Бразильский «Крузейро» выпустил официальное заявление по поводу сорвавшегося перехода своего полузащитника Матеуса Перейры в «Зенит».

Между «Крузейро» и «Зенитом» существовала договорённость, основанная в том числе на устной договорённости Матеуса Перейры с российским клубом. Игрок был отпущен для прохождения тестов, но затем не оформил своё устное соглашение с «Зенитом». В результате, учитывая крайний срок российского окна, он не поедет в Россию.

В текущем чемпионате штата Перейра провёл семь матчей, в которых отметился голевой передачей. Его контракт с «Крузейро» действует до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего бразильца в 10 миллионов евро.

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lotsman
lotsman
сегодня в 11:46
Не оформил своё устное соглашение с Зенитом, а точнее не сошлись в сумме зарплаты. Слишком много хотел Перейра, а на поторговаться времени не хватило, чему я лично только рад.)
shur
shur ответ 4gq92sgaq89w (раскрыть)
сегодня в 10:48
...абсолютно точно!
4gq92sgaq89w
4gq92sgaq89w
сегодня в 10:45
Все нужно документировать, а устно - это не договоренность, всегда можно отказться.
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