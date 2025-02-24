Ряд топ-клубов намерены приобрести лучшего бомбардира «Вулверхэмптона»

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вчера, 16:19

Несколько топ-клубов («Тоттенхэм», ПСЖ , «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси» и «Астон Вилла») изучают возможность приобретения в летнее трансферное окно нападающего «Вулверхэмптона» . В контракте игрока прописана сумма отступных в размере 75 миллионов евро.

В текущем сезоне Кунья сыграл 27 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал 4 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего бразильца в 50 миллионов евро.