Ряд топ-клубов намерены приобрести лучшего бомбардира «Вулверхэмптона»

Несколько топ-клубов («Тоттенхэм», ПСЖ, «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси» и «Астон Вилла») изучают возможность приобретения в летнее трансферное окно нападающего «Вулверхэмптона» Матеуса Куньи. В контракте игрока прописана сумма отступных в размере 75 миллионов евро.
В текущем сезоне Кунья сыграл 27 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал 4 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего бразильца в 50 миллионов евро.
Астон вилла денег нету пока
У челси есть деньги они не знают куда девать 🤣🤣
Арсенал проблем в нападении поэтому я думаю он нужен в лондонский арсенал
Астон вилла денег нету пока
У челси есть деньги они не знают куда девать 🤣🤣
Арсенал проблем в нападении поэтому я думаю он нужен в лондонский арсенал