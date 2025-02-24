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Ряд топ-клубов намерены приобрести лучшего бомбардира «Вулверхэмптона»

вчера, 16:19

Несколько топ-клубов («Тоттенхэм», ПСЖ, «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси» и «Астон Вилла») изучают возможность приобретения в летнее трансферное окно нападающего «Вулверхэмптона» Матеуса Куньи. В контракте игрока прописана сумма отступных в размере 75 миллионов евро.

В текущем сезоне Кунья сыграл 27 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал 4 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего бразильца в 50 миллионов евро.

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Все комментарии
Анри 47
Анри 47
вчера в 18:42
Мю не вариант
Астон вилла денег нету пока
У челси есть деньги они не знают куда девать 🤣🤣
Арсенал проблем в нападении поэтому я думаю он нужен в лондонский арсенал
Анри 47
Анри 47
вчера в 18:41
Условный челси или арсенал
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:27
Главное зимой за 65 не стали брать, а летом, да еще и за 75 прямо выстроились в очередь)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 16:40
Да, Кунька вакантен!
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:30
Ну прямо клубы выстроились в ряд...)))
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