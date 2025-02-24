Нападающий «Барселоны» Роке перейдёт в «Палмейрас» за 25 млн евро

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сегодня, 00:03

В понедельник ожидается завершение всех формальностей, связанных с переходом нападающего «Барселоны» в бразильский «Палмейрас».

Футболист, арендуемый «Бетисом» у каталонской команды, как можно скорее отправится в Южную Америку.

По предварительной информации, «сине-гранатовые» получат за 19-летнего игрока 25 миллионов евро и 20% от суммы его будущей трансферной сделки.

Роке был приобретен «Барселоной» за 30+31 миллиона евро в сезоне 2023/24 и провел 14 матчей в составе команды в испанской Ла Лиге, после чего был отдан в аренду «Бетису».