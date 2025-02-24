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Нападающий «Барселоны» Роке перейдёт в «Палмейрас» за 25 млн евро

сегодня, 00:03

В понедельник ожидается завершение всех формальностей, связанных с переходом нападающего «Барселоны» Витора Роке в бразильский «Палмейрас».

Футболист, арендуемый «Бетисом» у каталонской команды, как можно скорее отправится в Южную Америку.

По предварительной информации, «сине-гранатовые» получат за 19-летнего игрока 25 миллионов евро и 20% от суммы его будущей трансферной сделки.

Роке был приобретен «Барселоной» за 30+31 миллиона евро в сезоне 2023/24 и провел 14 матчей в составе команды в испанской Ла Лиге, после чего был отдан в аренду «Бетису».

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:10
Бестолковый нападающий. За 33 матча всего 7 голов с ЦФ. Барселона выдохнет, если впарит его на родину за такую сумму.
pgvtw7dvc9qz
pgvtw7dvc9qz
сегодня в 07:50
Барсе приходится вертеться. Клуб в долгах.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 07:21
На родине хоть играть будет, да и по финансам подправят положение...
243d7cvgcn3g
243d7cvgcn3g
сегодня в 07:12
Там хоть играть парень будет
chk7s2pqd4wh
chk7s2pqd4wh
сегодня в 06:54
Это какой-то трюк Барселоны по соблюдению финансового фэйр-плея.
asxdt98r74b8
asxdt98r74b8
сегодня в 06:01
И Барселона ошибается иногда в выборе игроков.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:10
Зачем брали? Теперь со скидкой продают...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 01:58
А Хави был не при делах, что ль ?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:23
большой провал Деку.
надеюсь, что больше из бразилии никаких звездочек.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:14
Один вопрос зачем брали то?
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