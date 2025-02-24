Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВетераныРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Михаил Кержаков: «Планы после завершения карьеры? Учиться на тренера»

вчера, 16:49

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков ответил на вопрос о своём будущем после завершения игровой карьеры.

«Зенит» может предложить мне новый контракт? Это вряд ли. Скорее, мне было бы интересно остаться в структуре клуба.

Какие планы после завершения? Учиться на тренера. Но главным себя не вижу. Вижу в узкой специализации – тренером вратарей.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Без Модрича, Де Брюйне и Канте большой футбол осиротел. Огорчение последних лет – закат хавбеков
Вчера, 14:49Roman Novikov в блоге "Соккер" ТопКомментарии1
Михаил Кержаков рассказал, когда планирует закончить карьеру
Вчера, 10:47
От Мюллера до Алексиса Санчеса. 9 известных участников ЧМ-2010, которые ещё играют в футбол
18 февраляЕвгений Петров в блоге "Соккер" ТопКомментарии6
Лидер «Ливерпуля» в бешеной форме. Идёт на лучший сезон в карьере, мчит к «Золотому мячу»
18 февраляМаксим Тарасов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии9
Глушаков о продолжении карьеры: «Готов рассматривать разные варианты»
17 февраля
Неймар забил гол и отдал голевой пас в матче «Сантоса»
17 февраля
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:49
может, не каждому спортсмену надо в тренеры идти ?!
Хиромант
Хиромант ответ Frishorse (раскрыть)
вчера в 18:42
- Правильно! Главное адекватно оценить свои силы и возможности, и вовремя остановиться... Возраст - есть возраст...
- Лучше уж достойно уйти из родного клуба, с прощальным матчем и прочими делами..., чем (как Дзюба) каждый сезон прыгать из клуба в клуб, лишь бы побить бомбардирский рекорд... (хотя в каждом клубе ходит пешком по полю и ждёт, когда же ему мяч прямо в ногу положат? ну или в голову... не суть важно...)
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:31
"Какие планы после завершения? Учиться на тренера, тем более есть родственники, у которых если, что можно получить квалифицированную консультацию"...)))
Вещий
Вещий
вчера в 18:10
Один тренер Кержаков есть... будем ждать второго.
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:04
Как завещал дедушка Ленин...
Frishorse
Frishorse
вчера в 16:58
Стоит пожелать Михаилу удачи и найти себя в тренерской карьере.
drug01
drug01
вчера в 16:55
Учиться надо обязательно это хороший вариант!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 