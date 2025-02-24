Михаил Кержаков: «Планы после завершения карьеры? Учиться на тренера»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков ответил на вопрос о своём будущем после завершения игровой карьеры.
«Зенит» может предложить мне новый контракт? Это вряд ли. Скорее, мне было бы интересно остаться в структуре клуба.
Какие планы после завершения? Учиться на тренера. Но главным себя не вижу. Вижу в узкой специализации – тренером вратарей.
- Лучше уж достойно уйти из родного клуба, с прощальным матчем и прочими делами..., чем (как Дзюба) каждый сезон прыгать из клуба в клуб, лишь бы побить бомбардирский рекорд... (хотя в каждом клубе ходит пешком по полю и ждёт, когда же ему мяч прямо в ногу положат? ну или в голову... не суть важно...)
- Лучше уж достойно уйти из родного клуба, с прощальным матчем и прочими делами..., чем (как Дзюба) каждый сезон прыгать из клуба в клуб, лишь бы побить бомбардирский рекорд... (хотя в каждом клубе ходит пешком по полю и ждёт, когда же ему мяч прямо в ногу положат? ну или в голову... не суть важно...)