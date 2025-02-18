Лидер «Ливерпуля» в бешеной форме. Идёт на лучший сезон в карьере, мчит к «Золотому мячу»

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сегодня, 11:32

«Красным» надо удержать топ-ветерана.

Лучший среди Холанда, праймового Исака, восходящего Палмера

В АПЛ сейчас высочайшая конкуренция как среди клубов, так и среди игроков. Возрастные лидеры «Ман Сити» уже не тянут привычный уровень интенсивности и сдают позиции, «Арсенал» тоже борется с травмами, «Челси» неопытен, а в топ-3 идёт «Ноттингем». Посреди этого безумия тяжело вырваться вперёд – но молодому «Ливерпулю» это удаётся.

То же самое можно сказать о Мохамеде Салахе. 32-летний вингер показывает аномальную результативность и стабильность на фоне высочайшей конкуренции. Достаточно пройтись по списку. Эрлинг Холанд – таранный форвард «Ман Сити», который прошёлся по АПЛ в своём дебютном сезоне и до сих пор не падает ниже определённой планки. Коул Палмер – машина, выпущенная академией «Ман Сити» и раскрывшаяся в «Челси». Хавбек сохраняет хладнокровие, не отвлекается на посторонние вещи и тянет «Челси» выше в таблице. Александер Исак – форвард, который сейчас выходит на свой пик и становится незаменим для «Ньюкасла». Показательно, что за шведом зимой приходил «Арсенал» – и «сороки» с боем сохранили своего страйкера.

Никому из них нет и 26 – а обходит их 32-летний вингер. Мохамед отыграл все 25 матчей в Премьер-Лиге – и на этом отрезке отметился 23 забитыми мячами, а также 14 голевыми передачами, он лидирует в списке бомбардиров чемпионата.

Его действия влияют на исход игр

В первых же турах Мохамед показал, что этот сезон будет для него особенным. «Красные» оформили три «сухаря» подряд – а исполнитель поучаствовал почти во всех голах команды. Поединок с «Ипсвичем» (2:0) – гол и ассист у вингера. Разгром «Юнайтед» на «Олд Траффорд» (3:0) – Салах в том матче оформил ассистентский дубль и забил сам. С «Брентфордом» – 2:0 и гол Мохамеда.

Такая тенденция сохраняется на протяжении всего сезона – благодаря египтянину «Ливерпуль» набирает очки даже в пограничных ситуациях (ничьи с «Эвертоном», «Ньюкаслом», «Арсеналом» и МЮ , победы над «Борнмутом», «Сити», «Саутгемптоном», «Виллой», «Брайтоном», «Челси»). Это отличает Мохамеда от того же Холанда. Вингер забивает не только слабым соперникам в ничего не значащие моменты. Его колоссальное влияние на игру остаётся на том же уровне вне зависимости от ситуации – играют «красные» с топ-соперником или командой ниже классом. Складывается ли матч для мерсисайдцев или они его проваливают. Ведь ничья с «Эвертоном», например – ужасный результат для лидера Премьер-Лиги. Но не будь на поле Салаха – и «Ливерпуль» рисковал бы вообще остаться без очков.

Слот ценит возрастных лидеров

У «Ливерпуля» собрался отличный костяк, возрастные игроки держат уровень – ван Дейк в линии обороны добавляет хладнокровия, а на Салахе завязана игра в атаке. Во-первых, Мохамед следует жёсткому режиму – следит за питанием, тренировками, восстановлением. Поэтому он в такой шикарной форме. Во-вторых, благодаря дисциплине и генетике вингер не так подвержен травмам. «Арсенал» и «Сити» наглядно показывают, как травмы могут разрушить сезон топ-клуба – «красных» это обходит стороной. В-третьих, этот высочайший уровень дополняется стабильностью и запредельной мотивацией.

Слот понимает – не надо ломать то, что работает. Поэтому Мохамед из раза в раз играет в АПЛ полные матчи, изредка уходя на скамейку до финального свистка. Это же помогает самому Мохамеду. Такой уровень результативности и влияния на игру, профессионализма позволяет надеяться на лучший сезон в карьере (в сезоне-17/18 набрал 43 очка – 32 гола и 11 ассистов, сейчас не хватает шести очков) – и на «Золотой мяч».

Ключевая дилемма – новый контракт

Вингер в клубе с 2017 года. Он застал разные времена – когда «Ливерпуль» ещё не был главным конкурентом «Сити», но взорвал в ЛЧ . Когда начал бороться с «горожанами» за титул и обидно уступил в гонке. Когда поражения от «Реала» в финале еврокубка и «Сити» в гонке АПЛ сменились титулами. Когда мерсисайдцы вдруг посыпались после энергозатратного сезона. Эти восемь лет – целая жизнь.

Контракт Мохамеда истекает предстоящим летом, стороны всё ещё не договорились о продлении соглашения. Такие длительные истории изматывают – тот же Клопп покинул клуб, как только удостоверился в его сохранности. Мо, возможно, тоже хочет сменить обстановку – и поэтому не торопится. В то же время Слот отмечает:

Он так хорошо выступал на протяжении многих лет, что, вероятно, все хотят его. Он отлично справлялся без моих советов, поэтому он и без них может продолжать делать то, что лучше для его карьеры. Все хотят его, включая нас. Мы, конечно, тоже хотим, чтобы он продлил контракт. Он сделал так много разумных вещей в своей карьере, поэтому он примет правильное решение для себя и, надеюсь, для нас.

Рано уходить на пенсию

В то же время профессионализм и форма Салаха вселяют уверенность, что он не растеряет свои качества в ближайшие пару лет, несмотря на высочайшую конкуренцию и возраст. Тот же Кайл Уокер, несмотря на отличную генетику, сбавил и был вынужден отправиться в «Милан». В случае с Мохамедом такая угроза куда меньше.

Да и текущий сезон показывает, что «Ливерпуль» в надёжных руках – так что даже после ухода Клоппа у команды есть светлое будущее, возможность бороться за самые престижные трофеи. Учитывая, что раньше «красным» везло на титулы куда меньше, есть смысл задержаться. Плюс это будет ещё один аргумент в пользу «Золотого мяча» – можно отыграться за эпоху Месси и Роналду. Кажется, сам Мо склоняется к такому же выводу.