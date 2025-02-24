Без Модрича, Де Брюйне и Канте большой футбол осиротел. Огорчение последних лет – закат хавбеков

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сегодня, 14:49

Лука напомнил о своем величии.

Не стоит доверять намекам сестры Роналду. Президент «Реала» Перес не покупал для Модрича «Золотой мяч». В этом нет смысла. Лука выиграл заслуженно. Помог Хорватии выйти в финал ЧМ -2018 и уже без Роналду выигрывал Лигу чемпионов. Модрич – футбольная легенда. Вот только вместе с другими выдающимися хавбеками одной ногой на пенсии. Вспомним тех, по чьим регулярным большим концертам уже скучают фанаты футбола.

Лука Модрич

Беллингем из-за дисквалификации за длинный язык наблюдал за игрой «Реала» с трибуны. Привел на матч девушку, на которую забавно косилась мама Джуда. А Модрич занялся тем, что умеет – вел «Реал» к победе. После серии осечек набрали три пункта. А 39-летний хавбек удачно поймал мяч на ногу и забил красивым ударом. Шедевр против «Жироны» здорово помог «Реалу». Даже Винисиус, впечатленный примером легенды, прервал сухую голевую серию в Ла Лиге. «Реал» не отпускает «Барселону» в таблице, а Модрич принял решение о своём будущем. «Реалу» повезло, что Лука, в отличие от Крооса, хочет сыграть на ЧМ -2026 со сборной Хорватии. Анчелотти прав, Модрич – подарок для футбола.

Нголо Канте

Нголо, который в детстве убирал улицы Парижа, дорос до звания чемпиона мира. Любимец публики. Малыш из центра поля вытащил «Челси» в финал Лиги чемпионов, где обыграли «Манчестер Сити». Нголо в составе «Лестера» доказал, что умеет сделать больно фаворитам. Приятно, что Дешам вернул Канте в сборную. Но плохо, что в 33 года – француз на шесть лет младше, чем Модрич, Нголо нет в плей-офф Лиги чемпионов. Из хавбеков в этом сезоне справедливые комплименты получали Киммих из «Баварии» и Педри из «Барселоны». Но эти полузащитники не опорники как Канте. Нголо закрывал две трети поля между штрафными площадями. По отбору мяча Нголо один из лучших игроков 21 века. В 33 года должен был выступать на высоком уровне и радовать в центральных матчах. Трудяга Канте нужен большой игре.

Кевин Де Брюйне

Де Брюйне будет сложно вернуться. Слишком медленно двигается. Потяжелел визуально. Были травмы, Кевин чаще сидит на диване и смотрит телевизор. Нарушается режим. Врачи говорят, что откат при прерывании тренировок наступает преступно быстро из-за скачков глюкозы в крови. Де Брюйне не разучился играть в футбол. Но как актера первого плана его, пожалуй, потеряли. Не стал вожаком молодой сборной Бельгии. Не был спасителем «Манчестер Сити» в критический момент. Де Брюйне даже в 50 лет сможет выйти на поле и отдать голевую передачу. Однако в 33 года это явный кандидат на уход из «Манчестер Сити» и переезд в США . Новую команду Гвадиола построит без Кевина. Жаль, ведь и этот хавбек намного моложе Модрича, а хорват рассчитывает остаться в «Реале» ещё на год.

Поль Погба

Глупость и окружение – причины краха. Брат Погба и их друзья детства организовал похищение Поля. Угрожали прострелить колени и требовали 13 миллионов евро. История стала ударом. Брат Погба отправился в тюрьму на год, а Поль ждёт возвращение на поле. Вот только лень, заносчивость и отсутствие рядом взрослых привело к тому, что Погба дисквалифицировали на 4 года за использование стероидов. Адвокаты спасли Поля, но теперь ищет лишь деньги. Хотя Погба самый молодой в списке, в 31 год скатился в стиле Неймара. На уровне «Сантоса» бразильский вингер может забить прямым ударом с угла поля. Но Неймар не для игр плей-офф Лиги чемпионов. И Погба вряд ли заключит контракт с грандом. В теории Поль может вернуться на высокий уровень. А на практике много раз подставлял МЮ и «Ювентус». Погба не профессионал. Хотя на пике формы это хавбек для больших финалов.

Жоржиньо

Жоржиньо не настолько одаренный хавбек, как Погба. У него нет столько трофеев, как у Модрича. Зато недавно итальянец был в тройке при опросе на «Золотой мяч» после победы на Евро-2020. Жоржиньо в «Наполи» и «Челси» показал класс. Бразильский парень пришел с низов, как Канте. Уже за это Жорже Луиса можно уважать. Вырос в победителя Лиги чемпионов. Вот только в 33 года Жоржиньо понимает, что не повторит судьбу Модрича. Говорили о переходе хавбека «Арсенала» во «Фламенго». Впервые может сыграть за клуб из Бразилии. Жаль, что не сумел задержаться на пике формы надолго. Не исключаем, что у Жоржиньо непростой характер, как и у Де Брюйне. Но это не причина отказываться от ностальгии по его лучшим пасам и решениям на поле. От Жоржиньо футбол мог получить больше великолепных матчей.

Каземиро

Зачем он пошел в «Манчестер Юнайтед»? Кроос и Модрич задавали этот вопрос Роберто, как и журналисты. Коллеги по «Реалу» считали, что Каземиро делает глупость. Они были правы. Стоило найти другую команду, путь в МЮ — билет в один конец в футбольный ад. Каземиро пытается себя приободрить, рассказывая журналистам, что в первом сезоне в АПЛ получил больше свободы. Намекает, что в «Реале» его загнали в рамки чернорабочего. Даже если так, лучше быть опорником победителя Лиги чемпионов, чем команды, которой до такой высоты ещё пахать и пахать. Аморим не доверяет Каземиро. Зимой ему не нашли новый клуб из-за огромной зарплаты. Вернутся к разводу с МЮ летом. А вот футбол потерял одного из лучших опорников нового века, хотя Каземиро, разумеется, намного моложе, чем Модрич – на целых семь лет.

Фабиньо

Не был такой звездой, как остальные. Однако Фабиньо намного тоньше как футболист, чем принято считать. В футболе есть ещё несколько хавбеков, которые могли подарить публике больше классного футбола в последние годы. Бернарду Силва и Гюндоган из «Манчестер Сити». Френки де Йонг из «Барселоны». Но эти футболисты пока в Европе, а Фабиньо в Саудовской Аравии. Бразилец не завершил карьеру, как человек ниже, однако Фабиньо убрали с карты большого футбола. В 31 год бразильский полузащитник забирает мяч у соперников «Аль-Иттихада». Играет вместе с Бензема и Канте, а мог сейчас побеждать с «Ливерпулем» в АПЛ и Лиге чемпионов. Гравенберх заменил Фабиньо, но бразилец покинул большую сцену преступно рано.

Тони Кроос

Здесь всё просто, но Кроосу недавно исполнилось 35 лет, а покинул футбол не из-за травм. Тони говорил, что не хочет деградировать на поле, но кокетничал. Немец мог играть в опорной зоне «Реала» с Вальверде. У Тчуамени были ошибки на разных позициях, Кроос намного выше классом. Тони выбрал семью и отдых, имеет право. А фанаты имеют право сожалеть, что футбол потерял великолепного мастера. «Реал» до сих пор ищет адекватную замену для Крооса. Добавив травму Родри, приходим к выводу, что в последнее время большая игра недосчиталась хавбеков, которые поднимали класс центральных матчей. Надеемся, молодые игроки наберут форму и порадуют. Им будет непросто, идут по следам великих полузащитников.

Другие линии тоже теряли легенд на все времена в последние годы, но удар по центру поля ощутимее. Возможно, пока молодежь набирается опыта, футбол на время стал менее интеллектуальным. В центре поля или возня, или проскакивают его в поисках ошибок обороны и голов. Без мяча тоже странные ошибки не только у «Манчестер Сити» без профессора Родри.