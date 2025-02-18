От Мюллера до Алексиса Санчеса. 9 известных участников ЧМ-2010, которые ещё играют в футбол

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сегодня, 19:00

В бой идут одни старики.

Каждый поклонник футбола помнит, что Лионель Месси и Криштиану Роналду были на чемпионате мира 2010 года в Южной Африке. Но вот кто еще из действующих футболистов там играл?

Андрес Иньеста, который забил легендарный победный гол за Испанию в финале, недавно объявил о завершении карьеры, и сегодня мало кто остался в седле с того турнира. Только взгляните на список этих легенд – Стивен Джеррард, Карлес Пуйоль, Деку, Тьерри Анри, Тим Кэхилл и Кака.. Эх, а это было совсем недавно.

Но есть спортсмены, которые умудряются играть и сегодня, полтора десятилетия спустя. Давайте вспомним некоторых из них.

Крис Вуд

Нападающий достиг пика в возрасте 33 лет, поведя за собой дерзкий «Ноттингем Форест» – команда может заполучить путевку в Лигу чемпионов по итогам сезона, а на его счету уже 17 голов в АПЛ . И это еще не предел.

За семь лет до того, как он стал выступать за «Бернли», Вуд отправился на чемпионат мира в подростковом возрасте в составе сборной Новой Зеландии. После чего играл за «Барнсли», «Брайтон», «Бирмингем», «Бристоль Сити», «Миллуолл», «Лестер», «Ипсвич» и «Лидс» – выступал за пределами АПЛ .

В Южной Африке он мог забить в ворота Италии, выходил на замену во всех трех матчах группового этапа. Кстати, Новая Зеландия была единственной командой на чемпионате мира 2010 года, которая ни разу не проиграла в турнире (3 ничьих). С тех пор Вуд больше ни разу не играл на чемпионатах мира, поэтому можно сказать, что он непобедим в рамках этого турнира.

Кристиан Эриксен

Самый молодой игрок на чемпионате мира 2010 года, Эриксен был вызван в сборную Дании после своего прорывного сезона в «Аяксе» в возрасте 18 лет.

На тот момент он сыграл всего в нескольких товарищеских матчах за датчан, но ему доверили игровое время в поединках с Нидерландами и Японией. Плеймейкер еще три года продолжал развивать свои навыки в чемпионате Нидерландов, прежде чем перешел в «Тоттенхэм». За это время он почти всегда играл за свою сборную – вошел в историю по количеству матчей за команду, легенда датского футбола. Набрался храбрости и продолжает играть после трагедии, которая чуть было не забрала его жизнь.

Джердан Шакири

Необычный игрок – невысокий, очень сбитый и смелый. Не просто так он играл за «Баварию», «Интер» и «Ливерпуль». Также запомнился по игре за «Сток Сити» и «Базель».

Шакири провел первый из 125 матчей за сборную Швейцарии в 2010 году и попал в список футболистов, которых повез Оттмар Хитцфельд в ЮАР . Он наблюдал со скамейки запасных за неожиданной победой над Испанией, был заменен в конце матча против Гондураса – нулевая ничья, которая обеспечила их вылет из группового этапа. Сегодня 33-летний футболист вернулся туда, где все началось, в «Базель». Он забил шесть голов и отдал 11 результативных передач в 17 матчах швейцарской Суперлиги, борется за титулы дома.

Андре Айю

Поклонники АПЛ знакомы с этим футболистом, это сын легенды сборной Ганы Абеди «Пеле» Айю, брат Джордана Айю. Футбольная семья, ничего не скажешь.

Айю был в составе своей сборной на Кубок Африки, где Гана проиграла Египту – довольно обидное поражение. В этом же году Айю приехал в ЮАР , помог победить США и видел, как Луис Суарес отбил мяч руками, войдя в историю мирового футбола. Не слишком удачно поиграл недавно за «Ноттингем Форест», теперь выступает за «Гавр».

Николас Отаменди

Опытный центральный защитник стал частью золотой сборной Аргентины на ЧМ -22, также побеждала эта банда и на Копа Америка.

Месси уже был звездой в 2010-м, летом того года «Реал» подписал восходящую звезду Ди Марию из «Бенфики». Про Отаменди тогда европейские любители ничего не знали, он все еще выступал за «Велес Сарсфилд», но Диего Марадона взял его на рейс в Южную Африку. Тогда он помог победить Грецию и Мексику, сыграл в очень обидном матче с Германией – немцы разнесли аргентинцев 4:0 в полуфинале. Тем же летом футболист подписал контракт с «Порту», начав свое долгое путешествие за пределами дома. Сейчас вместе с Ди Марией играет за «Бенфику».

Томас Мюллер

В 2010 году «Raumdeuter» («ищущий свободное пространство», так Томас сам себя называет) из мюнхенской «Баварии» только начинал заявлять о себе в Германии. Это был молодой и перспективный футболист. Мюллеру было всего 20 лет, он отправился на чемпионат мира после того, как забил 13 голов в Бундеслиге за «Баварию», тогда мюнхенцы оформили золотой дубль под руководством Луи ван Гала, взять требл помешал «Интер» Моуриньо.

Мюллер, несомненно, был одной из ключевых фигур в Южной Африке, забив пять голов и отдав три голевые передачи на пути к третьему месту. Сейчас он за сборную уже не играет, но продолжает приносить пользу «Баварии» в возрасте 35 лет. На его счету всего 12 титулов Бундеслиги.

Рауль Альбиоль

Как и Мюллер, Отаменди и Вуд, Альбиоль – еще один игрок, который все еще играет на высоком уровне в топ-европейской лиге.

Центральному защитнику исполнится 40 лет в конце этого года, но он по-прежнему выходит в стартовом составе «Вильярреала», который борется за путевку в Лигу чемпионов. Альбиоль дебютировал за «Ла Роху» в далеком 2007 году и был в составе команды, которая выиграла Евро-2008, ЧМ -2010 и Евро-2012. Рауль не сыграл ни одной минуты в Южной Африке, но Висенте дель Боске явно понимал, что может доверять Альбиолю, если кто-то из основы получит травму.

Эрик Максим Чупо-Мотинг

В то время нападающий еще выступал за «Гамбург», это уже после ЧМ он успел поиграть за «Майнц», «Шальке» и «Сток Сити». А затем в конце карьеры попылить и за топовые клубы – ПСЖ и «Баварию». Чупо-Мотинг недавно подписал контракт с командой MLS «Нью-Йорк Рэд Буллз».

Алексис Санчес

Санчес дебютировал за сборную Чили под руководством Марсело Бьелсы в 2006 году и уже провел четыре сезона на серьезном уровне (с «Удинезе», «Коло-Коло» и «Ривер Плейт»), когда он отправился в Южную Африку в возрасте 21 года. Бьелсу Алексис очень сильно уважает, и всегда с теплотой говорит о нем. Сейчас же Санчес вернулся в «Удинезе», но это не такая красивая история, как у Ди Марии с «Бенфикой» – мешают травмы, но хотя бы недавно начал появляться на поле. Все же не все трансферы Санчеса были удачными, поэтому камбэк в «Удинезе» может стать в итоге провальным.