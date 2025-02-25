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Карпин покинул «Ростов»

вчера, 16:15

Контракт между «Ростовом» и главным тренером Валерием Карпиным был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Сегодня для меня непростой день – я покидаю пост главного тренера ФК «Ростов». Это решение далось нам очень нелегко, ведь за время, проведённое здесь, и клуб, и сам город стали для меня по-настоящему родными!

В настоящее время ситуация складывается таким образом, что мне необходимо полностью посвятить себя главной команде страны — Сборной России.

Хочу поблагодарить всех, кто был рядом на этом непростом пути, а также принести извинения тем, чьи надежды и ожидания я не оправдал. У нас были взлёты и падения, но я всегда ощущал и ценил вашу поддержку и доверие.

Я благодарен руководству клуба, особенно Арташесу Владимировичу Арутюнянцу, за нашу настоящую дружбу, за доверие и полную поддержку во всём. Мы остаёмся друзьями и всегда можем рассчитывать на поддержку друг друга!

Спасибо игрокам – за самоотдачу и желание расти, всему тренерскому штабу и персоналу – за профессионализм.

Но особая благодарность – вам, нашим болельщикам. Ваша вера в команду, ваша поддержка всегда вдохновляли нас бороться до финального свистка.

Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года по август 2021 года и с марта 2022 года до сегодняшнего дня. Под руководством 56-летнего специалиста ростовчане провели 229 матчей (97 побед, 53 ничьи и 79 поражений). После восемнадцати туров «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее полузащитник ростовчан Данил Глебов перешёл в «Динамо».

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 09:46
ПРЕДАТЕЛЬ!!!
всё продинамил
всё продинамил
сегодня в 00:02
Неспроста все это...
giga71
giga71
вчера в 23:51
Врёт. За пару дней до старта чемпионата вдруг возникла срочная необходимость "сосредоточиться"? Конспиратор блин.
andromend
andromend
вчера в 23:16
Больше верю в то,что Валера просто устал от работы в Ростове.То,что ушел только сейчас,то видимо,до последнего надеялся,что клуб усиление будет проводить.Окно закрылось,приобретений ноль,так еще и Глебова отдали. Валера уже давно намекал,что и так с составом скупо очень у него. Так бывает,когда бьешься,бьешься,а потом начинаешь понимать,что все впустую и шансов нет.Вот тогда разочарование и усталость.Думаю,что Валера не о деньгах думает когда тренером футбольным работает,их у него,думаю достаточно. 8 лет в Ростове,в одном клубе это достаточно,чтобы перерыв устроить.
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:22
замбия на носу
cska1948
cska1948
вчера в 20:41
"...В настоящее время ситуация складывается таким образом, что мне необходимо полностью посвятить себя главной команде страны — Сборной России..."
---------------------------
Что, у сборной на носу участие в финальной части чемпионата мира? К чему Карпин так усердно собирается готовить сборную?
cska1948
cska1948
вчера в 20:38
"...Это решение далось нам очень нелегко, ведь за время, проведённое здесь, и клуб, и сам город стали для меня по-настоящему родными!..."
-------------------
Не понимаю, к чему эти сопли, если САМ принял решение уйти из клуба.
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:23
В сборной ему тоже делать нечего...
KSY24
KSY24
вчера в 18:16
Эх печалька....
shur
shur
вчера в 18:01
...если бы не сборная, но всё равно по большому счёту доведи сезон
до конца! Ладно тёрки, недомолвки, неприязнь,атмосфера , Я всегда
говорю в 99% команда-игроки не виноваты,жаль если Ростов по наклонной....! Ожидаемое решение,но неожиданно!!!
stanichnik
stanichnik ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 18:00
Доброго Здоровья, Сп62!
Какие переговоры, о чём вы, как минимум сорок членов УЕФА из пяти десяти пяти против нашего участия в международных соревнованиях. Так что не тешьте себя иллюзиями. Дай Бог, чтобы хоть какие-то представители африканских и южно-американских федераций находили окна для проведения товарищеских игр своих сборных с нашей главной командой страны.
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:41
Только улеглись страсти вокруг слухов о возможном переходе Валерия Георгиевича из Ростова в Динамо и на тебе, как гром среди ясного, морозного ростовского неба, нам сообщают об отставке Карпина с поста Главного тренера клуба. Сдаётся мне, что такое решение было принято ещё месяц назад, а звучащее не совсем убедительно объяснение на сосредоточении работы в Главной команде страны служит лишь прикрытием несостоявшегося переезда в Москву.
Не сочтите меня параноиком, но слухи на пустом месте не рождаются, да и динамовское руководство уже не раз демонстрировало своё не совсем порядочное отношение к действующим Главным тренерам(отставка Йокановича), которого как раз сменил Личка.
А, если не дай Бог, события будут развиваться по такому сценарию и Карпин вдруг чудесным образом уже летом окажется в Динамо, то в след за Глебовым может состояться и переезд в Москву Голенкова, а в Ростове на фанатке, да и на всей Ростов-Арене Валерию Георгиевичу будет обеспечен "горячий приём". Лично я, как житель Донского Края, но ярый болельщик Динамо не хотел бы такой развязки.
Болейте за своих, а не против чужих!
112910415
112910415
вчера в 17:40
вот про сборную-то очень странно звучит !
derrik2000
derrik2000
вчера в 17:32
Ну, я так понимаю, что за формулировкой "был расторгнут по обоюдному согласию сторон" маячит инициатива самого Валерика.
Он что уверен в снятии ограничений со сборной?
Я лично в скором снятии запрета игр нашей сборной ПОКА не уверен.
Или Валерику какой-то клуб из первой шестёрки "вкусную" должность ГТ предложил?
Были разговоры о Динамо взамен Лички (у того, по мнению хозяев клуба, амбиций не хватает).
баск
баск
вчера в 17:06
При всей ростовской усталости Карпина, его уход с поста ГТ клуба за несколько дней до рестарта сезона, после того как он всю зиму готовил команду к этому рестарту, выглядит странно..

Если бы не одно "но".
Карпин остаётся ГТ сборной России, и появился слушок, что в ближайшее время возможно снятие международного бана со сборной.
Разгоняет слушок депутат ГД Журова..

Посмотрим, что будет дальше
t0s1k
t0s1k
вчера в 17:04
Карпин очень крут, реально даже не одного слова гадости про него писать не хочется и мозг придумать не может, тренил вполне средний клуб и всем российским грандам раз через раз таких люлей навставливал, классную команду создал, классный тренер! видна рука спеца) удачи Валера!
Сп62
Сп62 ответ Paralon (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 16:58
Идут мирные перговоры значит есть перспектива и у сборной.
Михалыч 54
Михалыч 54
вчера в 16:47, ред.
Спасибо, Валера, за годы, проведённые в Ростове. Твои ответы на вопросы журналистов, манера вести диалоги всегда отличались оригинальностью. Мне кажется, равнодушных по отношению к тебе нет - от лютой ненависти до обожания. Дай Бог тебе успехов в новой ипостаси.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:46
пришло время менять тренера
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:40
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:30
Справедливости ради, у ВГ не было таких падений как у Гвардиолы
NbKA555
NbKA555
вчера в 16:18, ред.
Всё когда-то заканчивается.Карпин давно намекал.Ростовские болелы будут Валеру добрым словом вспоминать.Как Бердыева.Успехов в дальнейшей деятельности!
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