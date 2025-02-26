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Роналду заинтересован в приобретении «Валенсии»

вчера, 09:05

Португальский форвард Криштиану Роналду, выступающий за саудовский клуб «Аль-Наср», может стать основным акционером испанского клуба «Валенсия».

Текущий владелец клуба Питер Лим, являющийся близким другом и деловым партнером Роналду, намерен продать акции.

Предполагается, что сделка будет завершена к концу текущего сезона. Сам Роналду проявляет интерес к приобретению клуба.

Возможное финансирование части сделки может быть обеспечено саудовскими инвестиционными фондами, связанными с королевской семьёй.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:06
Человек живет этим видом спорта и наслаждается ею. Легенда!
Ев17
Ев17 ответ 82a4btr8shgk (раскрыть)
вчера в 16:44
да хоть до 90, если другие не могут в молодости играть, как он или Лука сейчас
Субъективное мнение
Субъективное мнение
вчера в 16:13
Было бы замечательно. При Лиме Валенсия окончательно развалилась, хотя ожидания болельщиков на Месталье в момент приобретения клуба были совсем другими.
Джохар Ву
Джохар Ву
вчера в 15:28
Это очень хорошая новость для ЛаЛиги и для нас, болельщиков ЛаЛиги
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ shur (раскрыть)
вчера в 15:28
Смотря сколько Роналду развалил клубов, из него не получится хороший президент.
Agamaga___05
Agamaga___05
вчера в 14:57
Но вкладывать свои средства он не будет.
Возможно даже убежит из клуба через какое-то время.
ssspartak
ssspartak
вчера в 13:31
Чтож.... Очевидно с детства за Валенсию болел
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:09
Правильно,надо вкладывать деньги.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:06
И как главный акционер команды назначит себя главным нападающим команды, и будет играть до 80 лет, чтобы уж наверняка никто не побил этот рекорд. ахаха
Vilar
Vilar
вчера в 12:05
Правильно, пора начать заниматься бизнесом, набегался.
exacTuk
exacTuk
вчера в 11:49
Почему бы и нет?
CR7:
— Я - играющий тренер, гений, миллиардер, плейбой, филантроп.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:26
Эк его торкнуло!
69Haya96
69Haya96
вчера в 11:07
Роналду, вероятно, видит состояние Валенсии и думает об этом.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 11:06
Фиолетово ...
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:52
Да уж, деньги у него есть...
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:45
Я читал вчера немного другую статью, написано там было немного по другому, и акцент ставится на то, что Вместе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом португалец планирует приобрести клуб.
Основную часть средств вложит ибн Салман, а Криш будет заниматься развитием Валенсии и управлением....
Буду рад, если этот клуб получит хорошую финансовую подпитку и вернется в топы (или в верха) испанского футбола, составляя конкуренцию Реалу, Барсе и Атлетам
Drotik
Drotik
вчера в 10:25
Если у него есть реальное желание вернуть Валенсию, то пусть приходит. А если просто дань моде, игрушка которая може надоесть, тогда пусть мимо проходит.
Drotik
Drotik ответ shur (раскрыть)
вчера в 10:23
А смысл бегать игроку, который может просто гениальные пасы раздавать?
Вещий
Вещий
вчера в 10:08
Рон живет футболом, уйдя из игроков, он будет рулить клубом, и будет также стремится к победам.... У Валенсии хорошая академия, если грамотно управлять клубом, то будет результат...
shur
shur ответ 82a4btr8shgk (раскрыть)
вчера в 09:49, ред.
...в Испании только Модрич сможет, ему что 40,что 50...! Он же Лука - Святой!!!
shur
shur ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 09:47, ред.
...скромней это Месси, вернутся в Барсу и походить по новому полю пешочком,на радость поклонникам ! А вот вернутся меценатом
"Валенсии" и обыграть ту же Барсу, вот это шик! Рон то наш-
воротила бизнеса, рэспект!!! Хорошего дня!
112910415
112910415
вчера в 09:42
чего задумал-то ?
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:37
Почему бы и нет... Денег у него заработано немало... Вот только хлопотно это
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 09:31
Обычно начинают с клубом поскромней, а тут Валенсия.
ubdrjd6uh8r3
ubdrjd6uh8r3
вчера в 09:29
Интересно будет посмотреть на такую Валенсию
82a4btr8shgk
82a4btr8shgk
вчера в 09:06
... и играть за неё до 50 лет.
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