Роналду заинтересован в приобретении «Валенсии»

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вчера, 09:05

Португальский форвард , выступающий за саудовский клуб «Аль-Наср», может стать основным акционером испанского клуба «Валенсия».

Текущий владелец клуба , являющийся близким другом и деловым партнером Роналду, намерен продать акции.

Предполагается, что сделка будет завершена к концу текущего сезона. Сам Роналду проявляет интерес к приобретению клуба.

Возможное финансирование части сделки может быть обеспечено саудовскими инвестиционными фондами, связанными с королевской семьёй.