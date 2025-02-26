Роналду заинтересован в приобретении «Валенсии»

Португальский форвард Криштиану Роналду, выступающий за саудовский клуб «Аль-Наср», может стать основным акционером испанского клуба «Валенсия».
Текущий владелец клуба Питер Лим, являющийся близким другом и деловым партнером Роналду, намерен продать акции.
Предполагается, что сделка будет завершена к концу текущего сезона. Сам Роналду проявляет интерес к приобретению клуба.
Возможное финансирование части сделки может быть обеспечено саудовскими инвестиционными фондами, связанными с королевской семьёй.
Основную часть средств вложит ибн Салман, а Криш будет заниматься развитием Валенсии и управлением....
Буду рад, если этот клуб получит хорошую финансовую подпитку и вернется в топы (или в верха) испанского футбола, составляя конкуренцию Реалу, Барсе и Атлетам
Основную часть средств вложит ибн Салман, а Криш будет заниматься развитием Валенсии и управлением....
Буду рад, если этот клуб получит хорошую финансовую подпитку и вернется в топы (или в верха) испанского футбола, составляя конкуренцию Реалу, Барсе и Атлетам
CR7:
— Я - играющий тренер, гений, миллиардер, плейбой, филантроп.
CR7:
— Я - играющий тренер, гений, миллиардер, плейбой, филантроп.