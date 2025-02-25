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Тухель встретился с принцем Уильямом

вчера, 21:36

Принц Уильям провёл встречу с новым главным тренером сборной Англии Томасом Тухелем. Она состоялась в Виндзорском замке 25 февраля.

Сообщается, что встреча длилась более часа и стала «возможностью для Томаса поделиться своими взглядами на команду с момента вступления в должность и надеждами на будущее».

Это была уже вторая их встреча с момента вступления Тухеля в должность. По данным источников, немецкий специалист присутствовал на матче Лиги чемпионов между «Астон Виллой» и «Селтиком» в январе, где они впервые пообщались.

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112910415
112910415
сегодня в 05:37
личный друг короля ?! )
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:34
Я таки поржал, как никогда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
Futurista
Futurista
вчера в 22:16
Зачем Тухель с принцем встречался?)...почувствовал себя Золушкой?)...
Capral
Capral
вчера в 21:50
Ох, не знаю, не знаю. Тухель еще не отошел от кошмара прошлого сезона- сразу взялся за еще более сложный и ответственный проект. Безумству храбрых...
Даже не представляю, как он собирается работать в сборной, с чего начнет и готов ли к такой работе. Конечно, буду несказано рад, если Тухель приведет сборную к большому триумфу на ЧМ. Но при всем желании не могу себе представить такой расклад. С трудом вижу Тухеля в этой должности. И всё же- пожелаю ему Удачи- я за него болею!!!!!!!
Гость
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