Тухель встретился с принцем Уильямом

Принц Уильям провёл встречу с новым главным тренером сборной Англии Томасом Тухелем. Она состоялась в Виндзорском замке 25 февраля.
Сообщается, что встреча длилась более часа и стала «возможностью для Томаса поделиться своими взглядами на команду с момента вступления в должность и надеждами на будущее».
Это была уже вторая их встреча с момента вступления Тухеля в должность. По данным источников, немецкий специалист присутствовал на матче Лиги чемпионов между «Астон Виллой» и «Селтиком» в январе, где они впервые пообщались.
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Даже не представляю, как он собирается работать в сборной, с чего начнет и готов ли к такой работе. Конечно, буду несказано рад, если Тухель приведет сборную к большому триумфу на ЧМ. Но при всем желании не могу себе представить такой расклад. С трудом вижу Тухеля в этой должности. И всё же- пожелаю ему Удачи- я за него болею!!!!!!!
Даже не представляю, как он собирается работать в сборной, с чего начнет и готов ли к такой работе. Конечно, буду несказано рад, если Тухель приведет сборную к большому триумфу на ЧМ. Но при всем желании не могу себе представить такой расклад. С трудом вижу Тухеля в этой должности. И всё же- пожелаю ему Удачи- я за него болею!!!!!!!