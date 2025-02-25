Тухель встретился с принцем Уильямом

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вчера, 21:36

Принц Уильям провёл встречу с новым главным тренером сборной Англии Томасом Тухелем. Она состоялась в Виндзорском замке 25 февраля.

Сообщается, что встреча длилась более часа и стала «возможностью для Томаса поделиться своими взглядами на команду с момента вступления в должность и надеждами на будущее».

Это была уже вторая их встреча с момента вступления Тухеля в должность. По данным источников, немецкий специалист присутствовал на матче Лиги чемпионов между «Астон Виллой» и «Селтиком» в январе, где они впервые пообщались.