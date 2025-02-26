Слот дисквалифицирован на 2 матча за оскорбления арбитра

Футбольная ассоциация Англии приняла решение дисквалифицировать главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота на два матча и оштрафовать на 70 000 фунтов.
Данное наказание было вынесено по итогам перенесённого матча 15-го тура Английской Премьер-Лиги против «Эвертона» (2:2).
Согласно официальному заявлению организации, Слот был признан виновным в неспортивном поведении и использовании оскорбительной лексики в адрес арбитров после окончания матча. Аналогичная дисквалификация была наложена на помощника тренера Сипке Хюльсхоффа.
Кроме того, клубы «Эвертон» и «Ливерпуль» были оштрафованы на 78 тысяч и 60 тысяч евро соответственно.
Но, проблема внутри в самих же этих футбольных ассоциаций, и это существует во всех топ-лигах Европы. Голова змеи именно там.
Эти ФА, отклоняют множество апелляций со стороны клубов которые были абсолютно по делу. Потому что, это не отвечают их интересам
Но, проблема внутри в самих же этих футбольных ассоциаций, и это существует во всех топ-лигах Европы. Голова змеи именно там.
Эти ФА, отклоняют множество апелляций со стороны клубов которые были абсолютно по делу. Потому что, это не отвечают их интересам
есть такая вещь - Регламент чемпионата Испании
и согласно "регламенту Ла Лиги оскорбление или обращение в оскорбительных выражениях или в оскорбительных выражениях к главному судье, помощникам, четвёртому судье, руководителям или спортивным властям, если это не является более серьёзным проступком, наказывается дисквалификацией на срок от четырёх до 12 матчей.."
есть такая вещь - Регламент чемпионата Испании
и согласно "регламенту Ла Лиги оскорбление или обращение в оскорбительных выражениях или в оскорбительных выражениях к главному судье, помощникам, четвёртому судье, руководителям или спортивным властям, если это не является более серьёзным проступком, наказывается дисквалификацией на срок от четырёх до 12 матчей.."
всё как надо
всё как надо
а дали всего лишь 2.
легко отделался
а дали всего лишь 2.
легко отделался
хорошо что на финал кубка вернется.
кстати, и финал с Ньюкаслом))
хорошо что на финал кубка вернется.
кстати, и финал с Ньюкаслом))
АПЛ: Слот оскорбил арбитра - получил штраф и двухматчевую дисквалификацию.
МЛС: Месси вступил в словестную перепалку с арбитром, после чего схватил его за шею - получил просто штраф.
Как говориться, почувствуйте разницу...
АПЛ: Слот оскорбил арбитра - получил штраф и двухматчевую дисквалификацию.
МЛС: Месси вступил в словестную перепалку с арбитром, после чего схватил его за шею - получил просто штраф.
Как говориться, почувствуйте разницу...