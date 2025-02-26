Слот дисквалифицирован на 2 матча за оскорбления арбитра

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вчера, 14:16

Футбольная ассоциация Англии приняла решение дисквалифицировать главного тренера «Ливерпуля» на два матча и оштрафовать на 70 000 фунтов.

Данное наказание было вынесено по итогам перенесённого матча 15-го тура Английской Премьер-Лиги против «Эвертона» (2:2).

Согласно официальному заявлению организации, Слот был признан виновным в неспортивном поведении и использовании оскорбительной лексики в адрес арбитров после окончания матча. Аналогичная дисквалификация была наложена на помощника тренера Сипке Хюльсхоффа.

Кроме того, клубы «Эвертон» и «Ливерпуль» были оштрафованы на 78 тысяч и 60 тысяч евро соответственно.