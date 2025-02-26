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Слот дисквалифицирован на 2 матча за оскорбления арбитра

вчера, 14:16

Футбольная ассоциация Англии приняла решение дисквалифицировать главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота на два матча и оштрафовать на 70 000 фунтов.

Данное наказание было вынесено по итогам перенесённого матча 15-го тура Английской Премьер-Лиги против «Эвертона» (2:2).

Согласно официальному заявлению организации, Слот был признан виновным в неспортивном поведении и использовании оскорбительной лексики в адрес арбитров после окончания матча. Аналогичная дисквалификация была наложена на помощника тренера Сипке Хюльсхоффа.

Кроме того, клубы «Эвертон» и «Ливерпуль» были оштрафованы на 78 тысяч и 60 тысяч евро соответственно.

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
вчера в 20:10, ред.
Нужно и коррумпированных судей наказывать за открытие и грубейшие ошибки.
Но, проблема внутри в самих же этих футбольных ассоциаций, и это существует во всех топ-лигах Европы. Голова змеи именно там.
Эти ФА, отклоняют множество апелляций со стороны клубов которые были абсолютно по делу. Потому что, это не отвечают их интересам
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 18:26
от 4 до 12 это.....))
есть такая вещь - Регламент чемпионата Испании
и согласно "регламенту Ла Лиги оскорбление или обращение в оскорбительных выражениях или в оскорбительных выражениях к главному судье, помощникам, четвёртому судье, руководителям или спортивным властям, если это не является более серьёзным проступком, наказывается дисквалификацией на срок от четырёх до 12 матчей.."
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 17:38
Ничего страшного. Главное к финалу будет доступен и в ЛЧ будет руководить.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 17:27
Он же не робот и не кисейная барышня! И это не балет или шашки! Нормальные эмоции! Ведь это лишь эмоции! На его месте так поступил бы каждый!
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:04
Судья затащил Эвертон по делу Слот его оскорбил
112910415
112910415
вчера в 16:29
виноват - наказан.
всё как надо
Incredulous
Incredulous ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 16:26
Ну если Джуд за оскорбление должен был получить от 4 до 12, то сколько же в таком случае должен был получить Месси за рукоприкладство в отношении арбитра? Дискву где-то минимум на сезон? Или может больше...
phjn577rtmmc
phjn577rtmmc
вчера в 16:10
Вот у них наказание так наказание, у нас просто лишение обеда.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:09
Правильно,эмоции держи при себе.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 15:24
джуд должен был получить от 4 до 12.
а дали всего лишь 2.
легко отделался
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:24
сегодня Арне будет с трибуны командовать.
хорошо что на финал кубка вернется.
кстати, и финал с Ньюкаслом))
Incredulous
Incredulous
вчера в 14:54
Ла Лига: Беллингем оскорбил арбитра - получил двухматчевую дисквалификацию.
АПЛ: Слот оскорбил арбитра - получил штраф и двухматчевую дисквалификацию.
МЛС: Месси вступил в словестную перепалку с арбитром, после чего схватил его за шею - получил просто штраф.

Как говориться, почувствуйте разницу...
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 14:50
Тащят Сити, как могут
DXTK
DXTK
вчера в 14:49
То есть Эвертон заплатит 78 а Ливрепуль 60, опять бедных обирают???))))
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:38
"Язык мой - враг мой!" )
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 14:27
Молодец Слот! На мыло их!!!
протон
протон
вчера в 14:19
Оскорбил может и зря, но сразу признал вину и без скандала принял наказания.
Гость
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