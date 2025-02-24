Судья, попросивший автограф у Месси, отстранён на полгода

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вчера, 22:39

Мексиканскому арбитру запретили обслуживать матчи КОНКАКАФ на шесть месяцев после того, как он попросил у нападающего «Интер Майами» автограф. Об этом сообщил ESPN со ссылкой на источник.

КОНКАКАФ начала дисциплинарное разбирательство в отношении судьи из-за того, что по окончании выездной игры команды из Флориды в Лиге чемпионов с клубом «Спортинг Канзас-Сити» (1:0) 19 февраля он обратился к футболисту с просьбой об автографе для члена семьи с особыми потребностями. Было отмечено, что действия рефери не соответствуют кодексу поведения судей конфедерации, добавив, что судья признал свою ошибку, извинился за инцидент и принял дисциплинарные меры.

Ортис сможет работать в чемпионате Мексики. Если он совершит повторное нарушение, то будет наказан на неопределённый срок.