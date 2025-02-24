Судья, попросивший автограф у Месси, отстранён на полгода

Мексиканскому арбитру Марко Ортису запретили обслуживать матчи КОНКАКАФ на шесть месяцев после того, как он попросил у нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси автограф. Об этом сообщил ESPN со ссылкой на источник.
КОНКАКАФ начала дисциплинарное разбирательство в отношении судьи из-за того, что по окончании выездной игры команды из Флориды в Лиге чемпионов с клубом «Спортинг Канзас-Сити» (1:0) 19 февраля он обратился к футболисту с просьбой об автографе для члена семьи с особыми потребностями. Было отмечено, что действия рефери не соответствуют кодексу поведения судей конфедерации, добавив, что судья признал свою ошибку, извинился за инцидент и принял дисциплинарные меры.
Ортис сможет работать в чемпионате Мексики. Если он совершит повторное нарушение, то будет наказан на неопределённый срок.
Может ещё и футболистов надо дисквалифицировать за то, что они после матча футболками обмениваются и дают автографы?
А предматчивые рукопожатие вообще должно быть под строжайшим запретом, ведь явно о чем-то договарились.
Я лично предрассудительного ничего в этом не вижу, взять автограф для родственника, да и собственно хоть для самого себя не значит быть не честным.
А да, во время матча судьи часто улыбаются футболистам и порой дружественно похлапывают их, надо срочно запретить, а лучше всего заменить на роботов.
Маразм крепчает...
Может ещё и футболистов надо дисквалифицировать за то, что они после матча футболками обмениваются и дают автографы?
А предматчивые рукопожатие вообще должно быть под строжайшим запретом, ведь явно о чем-то договарились.
Я лично предрассудительного ничего в этом не вижу, взять автограф для родственника, да и собственно хоть для самого себя не значит быть не честным.
А да, во время матча судьи часто улыбаются футболистам и порой дружественно похлапывают их, надо срочно запретить, а лучше всего заменить на роботов.
Маразм крепчает...