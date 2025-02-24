Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииЛига Чемпионов КОНКАКАФ 2025

Судья, попросивший автограф у Месси, отстранён на полгода

вчера, 22:39
Спортинг КанзасЛоготип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)0 : 1Логотип футбольный клуб Интер МайамиИнтер МайамиМатч завершен

Мексиканскому арбитру Марко Ортису запретили обслуживать матчи КОНКАКАФ на шесть месяцев после того, как он попросил у нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси автограф. Об этом сообщил ESPN со ссылкой на источник.

КОНКАКАФ начала дисциплинарное разбирательство в отношении судьи из-за того, что по окончании выездной игры команды из Флориды в Лиге чемпионов с клубом «Спортинг Канзас-Сити» (1:0) 19 февраля он обратился к футболисту с просьбой об автографе для члена семьи с особыми потребностями. Было отмечено, что действия рефери не соответствуют кодексу поведения судей конфедерации, добавив, что судья признал свою ошибку, извинился за инцидент и принял дисциплинарные меры.

Ортис сможет работать в чемпионате Мексики. Если он совершит повторное нарушение, то будет наказан на неопределённый срок.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Венгрия заблокировала попытку Эстонии наложить санкции на ЦСКА и «Ростов»
Вчера, 21:55
Анчелотти заявил, что «Реал» вновь оспорит дисквалификацию Беллингема
22 февраля
Апелляция Рубиалеса на решение ФИФА об отстранении от футбола отклонена
21 февраля
Дисквалификация Беллингема осталась в силе
21 февраля
КОНКАКАФ наказала арбитра, попросившего автограф для члена семьи у Месси
21 февраля
Беллингем дисквалифицирован на 2 матча Ла Лиги
19 февраля
Сортировать
Все комментарии
Niagara
Niagara
сегодня в 08:51
Это криминал что-ли? Совсем чокнулись
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 07:49
Надо было красную показывать и просить на ней расписаться, тогда б компенсироровалось
h9rf3sra5v99
h9rf3sra5v99
сегодня в 06:55, ред.
Если честно то бред какой-то.
Может ещё и футболистов надо дисквалифицировать за то, что они после матча футболками обмениваются и дают автографы?
А предматчивые рукопожатие вообще должно быть под строжайшим запретом, ведь явно о чем-то договарились.
Я лично предрассудительного ничего в этом не вижу, взять автограф для родственника, да и собственно хоть для самого себя не значит быть не честным.
А да, во время матча судьи часто улыбаются футболистам и порой дружественно похлапывают их, надо срочно запретить, а лучше всего заменить на роботов.
Маразм крепчает...
48f4n75s5yrg
48f4n75s5yrg
сегодня в 05:51
Судья попал в глупую ситуацию, нельзя кодекс нарушать от
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 04:25
Зато память на всю жизнь, полгода прожить можно)
drug01
drug01
вчера в 23:05
Странное решение. Мне жаль этого судью...
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:59
Конечно кодекс, есть кодекс и всё такое , но как по мне глупость несусветная . Во первых судья просил автограф у игрока после матча ,а не до . А во вторых просил для человека и так в чём то обделённым природой.
Vilar
Vilar
вчера в 22:56
Он, что на поле попросил автограф? Тем более у Месси, продаст его и будет спокойно балдеть полгода...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 