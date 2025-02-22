Анчелотти заявил, что «Реал» вновь оспорит дисквалификацию Беллингема

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вчера, 20:11

Главный тренер «Реала» заявил, что мадридский клуб попытается оспорить отстранение .

Полузащитник не сыграет в завтрашнем матче с «Жироной» из-за двухматчевой дисквалификации в Ла Лиге после удаления в игре с «Осасуной» (1:1) в 24-м туре.