Анчелотти заявил, что «Реал» вновь оспорит дисквалификацию Беллингема

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что мадридский клуб попытается оспорить отстранение Джуда Беллингема.
Полузащитник не сыграет в завтрашнем матче с «Жироной» из-за двухматчевой дисквалификации в Ла Лиге после удаления в игре с «Осасуной» (1:1) в 24-м туре.
Клуб планирует подать апелляцию с целью пересмотра срока дисквалификации в размере двух матчей. В предстоящем поединке на поле выйдет другой игрок. Ранее команда демонстрировала успешные результаты в играх без участия Беллингема. Мы надеемся, что и завтра нам удастся достичь положительного исхода.