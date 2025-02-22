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Анчелотти заявил, что «Реал» вновь оспорит дисквалификацию Беллингема

вчера, 20:11

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что мадридский клуб попытается оспорить отстранение Джуда Беллингема.

Полузащитник не сыграет в завтрашнем матче с «Жироной» из-за двухматчевой дисквалификации в Ла Лиге после удаления в игре с «Осасуной» (1:1) в 24-м туре.

Клуб планирует подать апелляцию с целью пересмотра срока дисквалификации в размере двух матчей. В предстоящем поединке на поле выйдет другой игрок. Ранее команда демонстрировала успешные результаты в играх без участия Беллингема. Мы надеемся, что и завтра нам удастся достичь положительного исхода.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 08:10
Правильно... мало дали, надо ужесточить наказание.
95 shirvani 95
95 shirvani 95
вчера в 22:38
Реал Мадрид зря старается. Ла Лига и УЕФА уже сделали свой выбор, они в любой удобный момент, бьют по Реалу.
Niagara
Niagara
вчера в 21:43
он не сыграет всего 2 матча, надоели уже эти плаксы
trhpfkx9ad3w
trhpfkx9ad3w
вчера в 21:06
Реал - как баба Яга. Всегда против.
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:41
Упертые не по делу... ничего не получится.
pv8n2h7tw7as
pv8n2h7tw7as
вчера в 20:40
Толку от такого оспаривания никакого.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:24
лучше язык отрежьте, это мера больше пользы принесет англичанину) и клубу
112910415
112910415
вчера в 20:24
и это уже избыточное упрямство !
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:17, ред.
Странно это!Ведь два матча дисквы это еще хороший результат!Могло и больше быть!
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