Месси и Суарес оштрафованы по итогам матча с «Нью-Йорк Сити»

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вчера, 08:44

Нападающие «Интер Майами» и были оштрафованы по итогам матча с «Нью-Йорк Сити» в МЛС (2:2).

По завершении матча аргентинский футболист вступил в конфликт с рефери и был наказан предупреждением.

Впоследствии произошла словесная перепалка между ним и помощником главного тренера команды соперника Мехди Балучи, во время которой Лионель схватил его за шею.

Дисциплинарный комитет лиги применил санкции к игроку за нарушение правил, запрещающих подобные действия в отношении соперников.

Аналогичное наказание было также вынесено Суаресу, который во время небольшой потасовки во втором тайме схватил за шею одного из игроков соперника.