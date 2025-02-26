Месси и Суарес оштрафованы по итогам матча с «Нью-Йорк Сити»

Нападающие «Интер Майами» Лионель Месси и Луис Суарес были оштрафованы по итогам матча с «Нью-Йорк Сити» в МЛС (2:2).
По завершении матча аргентинский футболист вступил в конфликт с рефери и был наказан предупреждением.
Впоследствии произошла словесная перепалка между ним и помощником главного тренера команды соперника Мехди Балучи, во время которой Лионель схватил его за шею.
Дисциплинарный комитет лиги применил санкции к игроку за нарушение правил, запрещающих подобные действия в отношении соперников.
Аналогичное наказание было также вынесено Суаресу, который во время небольшой потасовки во втором тайме схватил за шею одного из игроков соперника.
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У Месси какой-то то бзик с хватанием за шею , до этого он хватал в матчах за сборную Оливейру из Уругвая и Родриго и Янга-Мбива из Ромы... Скверно, конечно. Но это показывает, что они всё так же вовлечены в игру, а вовсе не на пенсии.... Ну а так что, правила в футболе вроде как одинаковые - но Родри в прошлом сезоне получил красную и 3 матча дисквалификации за хватание соперника за шею во время стычки.
У Месси какой-то то бзик с хватанием за шею , до этого он хватал в матчах за сборную Оливейру из Уругвая и Родриго и Янга-Мбива из Ромы... Скверно, конечно. Но это показывает, что они всё так же вовлечены в игру, а вовсе не на пенсии.... Ну а так что, правила в футболе вроде как одинаковые - но Родри в прошлом сезоне получил красную и 3 матча дисквалификации за хватание соперника за шею во время стычки.