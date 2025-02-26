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Месси и Суарес оштрафованы по итогам матча с «Нью-Йорк Сити»

вчера, 08:44
Интер МайамиЛоготип футбольный клуб Интер Майами2 : 2Логотип футбольный клуб Нью-Йорк СитиНью-Йорк СитиМатч завершен

Нападающие «Интер Майами» Лионель Месси и Луис Суарес были оштрафованы по итогам матча с «Нью-Йорк Сити» в МЛС (2:2).

По завершении матча аргентинский футболист вступил в конфликт с рефери и был наказан предупреждением.

Впоследствии произошла словесная перепалка между ним и помощником главного тренера команды соперника Мехди Балучи, во время которой Лионель схватил его за шею.

Дисциплинарный комитет лиги применил санкции к игроку за нарушение правил, запрещающих подобные действия в отношении соперников.

Аналогичное наказание было также вынесено Суаресу, который во время небольшой потасовки во втором тайме схватил за шею одного из игроков соперника.

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Все комментарии
p5v4nepn3ps7
p5v4nepn3ps7
вчера в 12:40
Штраф для них - это даже меньше, чем укус комара.
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 12:26
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️
Incredulous
Incredulous
вчера в 12:17
Да это они пьесу Шекспира репетировали. Невысокий решил на себя примерить роль венецианского мавра.
Incredulous
Incredulous ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:10
Суаресу на плечи залез.
амурец
амурец
вчера в 11:15
да уж, Месси гнусненький кадр
Capral
Capral
вчера в 10:12
Вот же гнусный пистон. Не зря не люблю его. Сколько самомнения, наглости, нахальства. Видимо, детская обида за свой рост, по сей день его гложет... Да, кстате, хочу спросить у очевидцев этой мерзкой сцены: как пистон дотянулся до шеи судьи- с помощью стремянки?
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤭🤭🤭
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:59
Да я смотрел это матч, что вы тут придумываете! Вообще это шея тренера схватила руку Месси! .....:))))

У Месси какой-то то бзик с хватанием за шею , до этого он хватал в матчах за сборную Оливейру из Уругвая и Родриго и Янга-Мбива из Ромы... Скверно, конечно. Но это показывает, что они всё так же вовлечены в игру, а вовсе не на пенсии.... Ну а так что, правила в футболе вроде как одинаковые - но Родри в прошлом сезоне получил красную и 3 матча дисквалификации за хватание соперника за шею во время стычки.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 09:29
Месси что-то редко дает поводы для хейтеров. По-моему, последний раз был в прошлой ЛЧ, то есть год прошел. Для остальных это обычный случай. Нарушил - получил наказание.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 09:20
Зря они так. Месси злопамятен
112910415
112910415
вчера в 08:58
всё верно, правила существуют для всех !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 08:57
МЛС держит звёзд своей лигив узде. Месси капитан, но конфликты с судьями не дело)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:55
Так ведь звёзды! Их вообще-то нельзя наказывать. Сарказм, если что...
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