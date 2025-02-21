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Дисквалификация Беллингема осталась в силе

сегодня, 15:51

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем пропустит два следующих матча Ла Лиги: с «Жироной» и «Бетисом». Дисквалификация остаётся в силе, несмотря на апелляцию мадридцев.

Защита «Реала» опиралась на видеодоказательства, которые уже были представлены федерации до вынесения санкции. Но они не были приняты во внимание, как и представленные клубом экспертные отчёты, подписанные Джереми Фриманом, экспертом в области судебной экспертизы чтения по губам, и Давидом Эрнансом де Лукасом, экспертом-лингвистом по английскому языку.

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d4ptza337ndf
d4ptza337ndf
сегодня в 15:53
За метлой надо ему получше следить
Гость
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