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Служащий на СВО Соломатин о помощи футболистов: «Единицы вписались»

сегодня, 12:07

Бывший футболист сборной России Андрей Соломатин, который сейчас является замкомандира добровольческой бригады «Эспаньола» на СВО, рассказал о том, оказывают ли помощь участникам боевых действий игроки.

Единицы вписались… Когда я уходил уже надолго, на контракт, обратился к ребятам, которых тренировал. Некоторые ученики мои играют уже в Премьер-Лиге. Обратился, ребята закупили партию коптеров, но эта была разовая акция. Вообще, мой телефон не секретный, ждал, что коллеги наберут, поинтересуются: чем помочь? Один звонок был, от Жени Калешина, он продолжает нас поддерживать. Он с нами.

Иногда выезжаю в Москву, в командировки, и заметил, что чувствую себя в столице некомфортно. Контраст переполняет. Был один момент, встречался с Романом Широковым, в Лужниках было мероприятие. Мы с сослуживцем были в форме, ждали, когда он подъедет. Вышла эта персона, с охраной, и прошла мимо. Не поинтересовался, не поздоровался, посмотрел как-то особенно, косо. Ловишь на себе такие взгляды в тылу, бывает. Страна перестраивается, да, но единого мнения пока нет.

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