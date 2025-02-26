«Зенит-2» может сыграть в Нигерии

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» рассказал о международной деятельности клуба в сфере молодёжных команд.

В академии «Зенита» на базе Центра повышения квалификации тренеров прошла международная конференция – приезжали специалисты по физической подготовке из Сербии и Беларуси. Это очень важная история в плане обучения специалистов и обмена опытом.

Что касается будущих международных игр, то сербская «Войводина» пригласила команды Академии на товарищеские матчи. Если будет найдено решение, то игроки поедут. «Зенит-2» пригласили сыграть в Нигерии, и для нас это заманчиво, но тут много организационных и логистических вопросов. Интересно съездить в такую страну, даже не будучи футболистом. История с Нигерией очень интересная: там проводится турнир. Сейчас выстраиваются плотные отношения с африканскими республиками, мы и получили приглашение.