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«Зенит-2» может сыграть в Нигерии

вчера, 23:44

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о международной деятельности клуба в сфере молодёжных команд.

В академии «Зенита» на базе Центра повышения квалификации тренеров прошла международная конференция – приезжали специалисты по физической подготовке из Сербии и Беларуси. Это очень важная история в плане обучения специалистов и обмена опытом.

Что касается будущих международных игр, то сербская «Войводина» пригласила команды Академии на товарищеские матчи. Если будет найдено решение, то игроки поедут. «Зенит-2» пригласили сыграть в Нигерии, и для нас это заманчиво, но тут много организационных и логистических вопросов. Интересно съездить в такую страну, даже не будучи футболистом. История с Нигерией очень интересная: там проводится турнир. Сейчас выстраиваются плотные отношения с африканскими республиками, мы и получили приглашение.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:11
Ну Андрюха и "круговертил " транзитом через Беларусь и Сербию - обмениваться опытом в Нигерию...)
ABir
ABir
сегодня в 01:02
Я по заголовку подумал, что в чемпионате Нигерии сыграют, интересно было бы последить.
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