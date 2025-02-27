Агент Вагнера Лава высказался о возможном возвращении бразильца в ЦСКА

Эвандро Феррейра, агент экс-игрока ЦСКА , дал комментарий на тему возможного возвращения бразильца в московский клуб в качестве скаута.

Работа Вагнера в ЦСКА ? Он еще не закончил играть и у него действующий контракт.

Но я еще не разговаривал с Вагнером, чтобы узнать, что он думает по этому поводу.