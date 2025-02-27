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Агент Вагнера Лава высказался о возможном возвращении бразильца в ЦСКА

вчера, 23:45

Эвандро Феррейра, агент экс-игрока ЦСКА Вагнера Лава, дал комментарий на тему возможного возвращения бразильца в московский клуб в качестве скаута.

Работа Вагнера в ЦСКА? Он еще не закончил играть и у него действующий контракт.

Но я еще не разговаривал с Вагнером, чтобы узнать, что он думает по этому поводу.

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Вагнер Лав
Источник: sport24.ru
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Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:46
Скаутами в ЦСКА я бы приглашал россиян - надо больше осваивать наш рынок
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:29
Все может случится. Не удивлюсь
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:13
Он ещё играет? Ничего себе
shur
shur
сегодня в 00:12
...Алле, Вагнер ! Это Лука Модрич беспокоит, давай Бро в ЦСКА,
а Я следуя твоему примеру.....! Я обалдеваю, это какая то мода на
тех кому или скоро Сорокет!!!
Гость
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