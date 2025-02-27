Винисиус: «Уже хочу провести 500-й матч за „Реал“ и войти в историю клуба»

Нападающий «Реала» ответил на вопрос о своих целях в клубе из Мадрида.

Игра с «Реалом Сосьедад» в Кубке Испании стала для футболиста 299-й в футболке «сливочных», впервые он сыграл за эту команду с капитанской повязкой.

Это что-то особенное – выступать здесь так долго и в 24 года провести свой первый матч в качестве капитана. Это очень важно для меня и моей семьи, после всего, что мы преодолели, чтобы попасть сюда.

Это нечто невероятное, ведь ты никогда не знаешь, что с тобой может произойти, и я рад, что смог войти в историю как капитан лучшего клуба мира в полуфинале Кубка. Об этом я даже не мог мечтать.

Следующий матч будет 300-м, но я уже хочу провести 400-й 500-й матчи и войти в историю этого клуба.