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Винисиус: «Уже хочу провести 500-й матч за „Реал“ и войти в историю клуба»

вчера, 19:57

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор ответил на вопрос о своих целях в клубе из Мадрида.

Игра с «Реалом Сосьедад» в Кубке Испании стала для футболиста 299-й в футболке «сливочных», впервые он сыграл за эту команду с капитанской повязкой.

Это что-то особенное – выступать здесь так долго и в 24 года провести свой первый матч в качестве капитана. Это очень важно для меня и моей семьи, после всего, что мы преодолели, чтобы попасть сюда.

Это нечто невероятное, ведь ты никогда не знаешь, что с тобой может произойти, и я рад, что смог войти в историю как капитан лучшего клуба мира в полуфинале Кубка. Об этом я даже не мог мечтать.

Следующий матч будет 300-м, но я уже хочу провести 400-й 500-й матчи и войти в историю этого клуба.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 03:05
Капитан это прежде всего лицо клуба.
Реал великий клуб, но в данном случае его жалко, иметь такого капитана...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:58
Успехов и больших побед ему с мадридским Реалом!!!
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 22:18
Но при этом самом худшем капитане - 100% побед.

:)
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 21:42
В 24 сыграть 299 матчей, не плохо. Думаю из Вини можно было бы попробовать сделать капитана на длительный срок, может хоть так он вырастит, и не будет всех раздражать
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:22
Наверно, будет одним из самых худших капитанов в истории Реала.
Qvincy30
Qvincy30
вчера в 21:20
Ему капитанку дали, что- бы судьи в каждом матче не давали желтую))
shur
shur
вчера в 21:12
...неоднозначное продолжение лидерства впереди после ухода
Бенземы, но с ним по крайней мере есть уверенность в завтрашнем
дне команды! Прекрасно знаешь, если не гол, то два-три голевых паса от него обеспечены и видно,что любит Реал и ему камфортно
в нём и ещё одна черта в нём просто находка-коммуникабельность,
а это дорогого стоит!
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:03
Это просто слова - бразильцы никогда на них не скупятся...
9a9yhkumf6nt
9a9yhkumf6nt
вчера в 20:45
Еще у одного мания величия поперла.
Гость
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