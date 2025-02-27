Винисиус: «Уже хочу провести 500-й матч за „Реал“ и войти в историю клуба»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор ответил на вопрос о своих целях в клубе из Мадрида.
Игра с «Реалом Сосьедад» в Кубке Испании стала для футболиста 299-й в футболке «сливочных», впервые он сыграл за эту команду с капитанской повязкой.
Это что-то особенное – выступать здесь так долго и в 24 года провести свой первый матч в качестве капитана. Это очень важно для меня и моей семьи, после всего, что мы преодолели, чтобы попасть сюда.
Это нечто невероятное, ведь ты никогда не знаешь, что с тобой может произойти, и я рад, что смог войти в историю как капитан лучшего клуба мира в полуфинале Кубка. Об этом я даже не мог мечтать.
Следующий матч будет 300-м, но я уже хочу провести 400-й 500-й матчи и войти в историю этого клуба.
Реал великий клуб, но в данном случае его жалко, иметь такого капитана...
Реал великий клуб, но в данном случае его жалко, иметь такого капитана...
:)
:)
Бенземы, но с ним по крайней мере есть уверенность в завтрашнем
дне команды! Прекрасно знаешь, если не гол, то два-три голевых паса от него обеспечены и видно,что любит Реал и ему камфортно
в нём и ещё одна черта в нём просто находка-коммуникабельность,
а это дорогого стоит!
Бенземы, но с ним по крайней мере есть уверенность в завтрашнем
дне команды! Прекрасно знаешь, если не гол, то два-три голевых паса от него обеспечены и видно,что любит Реал и ему камфортно
в нём и ещё одна черта в нём просто находка-коммуникабельность,
а это дорогого стоит!