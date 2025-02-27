«Бавария» пошла на конфликт с лидером команды. Радостная новость для «Реала» и «Манчестер Сити»

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вчера, 19:30

Немцы отозвали предложение Киммиху.

Решение боссов «Баварии» вызывает недоумение

После серии продлений контрактов с футболистами основы, вроде Нойера, Дэвиса и Мусиалы, в «Баварии» решили, что один из футболистов им должен. Даже если у Киммиха летом заканчивается контракт. На дворе конец зимы, достаточно времени для спокойных переговоров. Йозуа заслужил после 10 лет в клубе капельку уважения. В «Баварии» понимают, что футболист подумывал о новом вызове, ведь рассуждал об этом публично несколько раз.

В последние месяцы тренер Компани создал атмосферу в раздевалке, которая заставила универсального футболиста задуматься. Наверное, хотел бы остаться. Разумеется, когда 30-летний игрок заключает новое соглашение, то рассчитывает на повторение условий. Киммих претендовал на 20 млн евро зарплаты до уплаты налогов. Сейчас у него оклад примерно на таком уровне. До клубного максимума у Кейна – 25 миллионов евро, приличное расстояние.

Все могли оказаться в выигрыше, продлив срок сотрудничества. В «Баварии» не уверены, что португалец Палинья и молодой Александр Павлович справятся с игрой в центре поля. Наставник мюнхенцев Венсан Компани не использовал Киммиха на правом фланге обороны, как делали тренеры до него. Зато Йозуа набрал отличную форму. Одна из причин, почему задумался и взял паузу. Но в «Баварии» решили отозвать предложение по контракту. Пошли на эскалацию, которая может стоить клубу около 70 миллионов евро.

Рыночная стоимость Киммиха, когда у него длительный контракт, именно такая. Зачем злить Йозуа накануне решающих поединков сезона? В чем смысл подобной наглости руководства «Баварии»? Год назад выгнали Нагельсманна после классных результатов в еврокубках. Пригласили Тухеля, с которым не победили в Бундеслиге «Байер» и уступили «Реалу» в Лиге чемпионов. В среду сыграют против «Леверкузена» в плей-офф ЛЧ , неудобный соперник.

Прошлым летом ни один именитый тренер не захотел связываться с руководством «Баварии». Неожиданно выбрали Компани по совету Гвардиолы. Теперь проявили неуважение к Киммиху. С учетом непростой победы над «Селтиком» в прошлом раунде, действия боссов могут навредить команде. У Йозуа небольшая травма, хавбек может пропустить завтрашний матч в Бундеслиге. Но хочет сыграть против «Байера», а решение о будущем примет чуть позже.

Фанатов натравили на жутко полезного Киммиха

Киммих не является идеальным созидателем, однако по множеству параметров среди лучших хавбеков сезона. Все козыри на руках. Свободным агентом получит не просто приличную зарплату в другом гранде, а подъемные по примеру Алабы в «Реале». Некоторые фанаты «Баварии» уже набросились на Киммиха, называя «предателем», который не может быстро принять решение. Такое поведение может заставить Йозуа передумать, хотя подумывал остаться.

Дэвис не пошел в «Реал», а вот Киммих может оказаться в команде Анчелотти. Пенсионер Тони Кроос отдыхает в США . Встречается со знаменитыми баскетболистами и троллит Винисиуса. Бразилец получил капитанскую повязку, а Кроос написал ему в комментариях: «Вот теперь может разговаривать с арбитрами». «Реалу» будет невесело, если без Себальоса – получил травму, зверюги из полузащиты Симеоне смогут доминировать в центре поля в ближайших играх.

Киммих может добавить козырей «Реалу» Анчелотти, которого знает. Также хавбек пригодится «Барселоне». Педри выполняет неплохой объем черновой работы. А молодой Касадо на время заставил забыть о Де Йонге. Но перестрелка 4:4 с «Атлетико» в первом полуфинале Кубка Испании показала, что «Барселоне» не хватает опыта в центре поля. Достаточно убрать Педри, вся игра ломается. Лапорта мечтает выгодно отпустить де Йонга и убедить опытного Киммиха.

В Каталонию футболиста позовет Ханс-Дитер Флик, бывший наставник «Баварии». Ещё один бывший тренер Йозуа базируется в Манчестере. Гвардиола подписал Нико Гонсалеса и ждёт возвращения после травмы Родри. Но у «Манчестер Сити» будет масштабная распродажа. Киммих способен играть на фланге обороны или занять место одного из тройки полузащитников. Причем никто не ограничивает действия Йозуа обороной. У него всегда были зрячие передачи в штрафную.

В «Баварии» могут совершить большую ошибку. А любой топ-клуб, который заберет себе свободного агента Киммиха, в итоге окажется в выигрыше. Даже «Ливерпуль», если решит ставить Гравенберха выраженно в опорную зону, МакАллистера левее, а Киммиха правее. Также немец может заменить Александера-Арнольда справа. Тренеру Арне Слоту важно думать о будущих потерях. Если уйдут Алиссон, Вирджил ван Дейк, Салах и Александер-Арнольд, то коллективу точно пригодится опытный немецкий универсал.

Нельзя исключить, что Киммих простит руководство «Баварии» за неуважение. Однако в мире достаточно грандов, где нужны полузащитники самого высокого класса. Решение остаться в Мюнхене исключает раскрытие новых граней таланта полузащитника. Хотя игрок помнит, что не все добивались успеха вне «Баварии». У Тьяго Алькантары были проблемы в «Ливерпуле». Но там мешали травмы, а Киммих физически крепче. Причем не жалуется на высокие нагрузки.