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Игроки и тренеры «Чайки» подхватили вирус на зимних сборах в Турции

сегодня, 12:39

Футболисты и тренерский штаб «Чайки» испытывают проблемы со здоровьем.

Вирусная инфекция была выявлена у членов команды во время зимних сборов в Турции. Все футболисты перенесли заболевание, однако у некоторых симптомы наблюдаются до сих пор.

В связи с этим главный тренер Евгений Калешин был вынужден пропустить матч 22-го тура Первой лиги против «Уфы» (1:1), так как у него в течение нескольких дней держалась температура 40 градусов.

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02 марта
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Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:52
Не и иначе "Птичий грипп" . Даже в природе чайки всё больше ведут оседлый образ жизни предпочитая его перелётному. Вот и "Чайке" желательно поменьше летать в период эпидемий...)
А теперь серьёзно - Жене скорейшего выздоровления , а игрокам клуба восстановления и набора нужных кондиций - И поменьше болейте пожалуйста!
pagarj5sqzaz
pagarj5sqzaz
сегодня в 12:44
Дома нужно было сидеть,а не по заграницам триппер собирать
Гость
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