Игроки и тренеры «Чайки» подхватили вирус на зимних сборах в Турции

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сегодня, 12:39

Футболисты и тренерский штаб «Чайки» испытывают проблемы со здоровьем.

Вирусная инфекция была выявлена у членов команды во время зимних сборов в Турции. Все футболисты перенесли заболевание, однако у некоторых симптомы наблюдаются до сих пор.

В связи с этим главный тренер был вынужден пропустить матч 22-го тура Первой лиги против «Уфы» (1:1), так как у него в течение нескольких дней держалась температура 40 градусов.