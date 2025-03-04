Игроки и тренеры «Чайки» подхватили вирус на зимних сборах в Турции

Футболисты и тренерский штаб «Чайки» испытывают проблемы со здоровьем.
Вирусная инфекция была выявлена у членов команды во время зимних сборов в Турции. Все футболисты перенесли заболевание, однако у некоторых симптомы наблюдаются до сих пор.
В связи с этим главный тренер Евгений Калешин был вынужден пропустить матч 22-го тура Первой лиги против «Уфы» (1:1), так как у него в течение нескольких дней держалась температура 40 градусов.
А теперь серьёзно - Жене скорейшего выздоровления , а игрокам клуба восстановления и набора нужных кондиций - И поменьше болейте пожалуйста!
А теперь серьёзно - Жене скорейшего выздоровления , а игрокам клуба восстановления и набора нужных кондиций - И поменьше болейте пожалуйста!