РПЛ без лучшего российского форварда, «Динамо» – без лидера. Для Тюкавина сезон закончился

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вчера, 19:12

Удар под дых для «бело-голубых».

Весь сезон – скверный

Возможно, дело в том, что для Константина наступил переходный период. Форвард всю карьеру провёл в родном «Динамо», но прежде в топ-клубе был просто перспективным футболистом – сидел на скамейке, плавно подходя к основе. Даже в период, когда Константин стал действительно хорош на уровне топ-клуба РПЛ , он конкурировал с Фёдором Смоловым, но Йоканович (на тот момент главный тренер москвичей) предпочитал последнего.

В прошлом сезоне, а если точнее – весной, нападающий впервые по-настоящему ощутил вес и давление статуса лидера. Это был первый отрезок, на котором исход матчей зависел именно от Тюкавина. И на свежих эмоциях от чемпионской гонки, на адреналине он с этим справился. Только главное испытание предстояло в следующем сезоне: надо не просто сверкнуть, но и закрепиться на этом уровне.

Вот с этим и возникли проблемы. Переход в новый статус давался тяжело. Если в прошлом чемпионате форвард забил 15 мячей и сделал девять голевых, то в текущем после семи туров имел в активе лишь один гол. Между тем именно его вмешательство было необходимо – спад начался у всей команды. Его голов не хватило с «Зенитом» и «Краснодаром» (итог обоих матчей – 0:1), а потом посыпались поединки с хоккейными счетами (2:2 с «Оренбургом», 4:2 с «Ахматом», 4:3 с «Химками»).

По прошествии прошлого сезона «бело-голубые» утешали себя мыслью, что клуб на правильном пути, команда продолжит прогрессировать, Тюкавин вырастет в элитного бомбардира и будет им чемпионство. На деле москвичи, как и сам Константин, угодили в зону турбулентности.

Серьёзная травма лидера – крест на москвичах

Выезд в Ростов-на-Дону сразу после паузы во многом был символичным. «Ростов» – один из наиболее неудобных для «Динамо» соперников. В четырёх предыдущих официальных матчах москвичи только раз одерживали победу. Вдобавок клуб перехватил у южан их системообразующего игрока Данила Глебова, это была ещё и встреча бывших. Этакая проверка «Динамо» на зрелость и Глебова – на правильность выбора.

Сам выезд сложился не очень (1:1), так ещё и для Тюкавина закончился на 23-й минуте встречи. Неудачно приземлился на колено, попытался разбегаться – но всё же пришлось покинуть поле. По итогам обследования пессимистичный сценарий подтвердился. «Динамо» сообщает:

У Кости Тюкавина диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Нападающий «бело-голубых» получил травму в середине первого тайма матча с «Ростовом» (1:1). Костю ждет операция и дальнейшее восстановление. Ориентировочные сроки – около полугода. Тюка, сил и терпения! Верим, что вернешься сильнее.

Самое неприятное для москвичей то, что сезон можно считать законченным и для них. Огромный вклад в сенсацию прошлой весны (борьба за титул, третье место) внёс именно форвард – ещё осенью он приносил победы над ЦСКА (3:2) и «Рубином», после паузы сделал победу над «Ахматом» (2:0, у Тюкавина – гол и ассист), отличился с «Оренбургом» (2:1), затащил важнейший матч против «Зенита» (1:0, гол Тюкавина на индивидуальном мастерстве), помогал обыграть «Сочи» и «Балтику».

В текущем сезоне конкуренция даже тяжелее, чем в прошлом: теперь «Краснодар» стал опытнее, «Зенит» усилился, плюс неожиданно включился в борьбу «Спартак». На их фоне «Динамо» хандрит. Не хватало опытного лидера, Тюкавин хоть иногда приносил результат, но теперь и он в лазарете. «Бело-голубые» почти наверняка сошли с дистанции.

Тяжёлая проверка для форварда

Форвард показал огненный отрезок весной 2024 года, у него есть амбиции перебраться в Европу. Чтобы добиться последнего, необходимо, чтобы первое не оказалось случайностью. Спад команды в нынешнем сезоне сказался и на Константине – наступил тяжёлый переходный период. При этом на самом деле дела обстояли не так уж плохо.

Нет, «бело-голубые» пугали странными матчами с «Крыльями», абсолютной ненадёжностью с «Ахматом», «Спартаком», «Химками». При этом в таких неудачных матчах себя проявлял как раз Тюкавин. Он забил единственный гол в игре с самарцами, в дерби оформил дубль – причём сравнял счёт в самой концовке. Наконец, разгром «Химок»: форвард сделал результат (поучаствовал в трёх первых голах – дубль и голевая).

Можно сказать, у Константина, как и у всей команды, возникли серьёзные проблемы и даже в таких условиях он проблесками демонстрировал топ-уровень. Это давало надежду, что к весне при соответствующих приобретениях «Динамо» станет более сбалансированным, придёт стабильность. Как только Тюкавин вернул уверенность в своих силах, кресты в очередной раз спутали карты.

Это сильно помешает и в вопросе продолжения карьеры в Европе (судя по всему, вариант с другими клубами РПЛ он не рассматривает). «Динамо» не отпустит своего воспитанника и лидера за бесценок, будет выбивать максимальную компенсацию – вот что по этому поводу говорит агент игрока Алексей Сафонов:

Контакты есть, кто-то звонит. Португальцы были, еще кто-то. Но это все на уровне разговоров. Официального письма в «Динамо», что вот, готовы заплатить за Костю 20 миллионов, такого не было. О чем дальше разговаривать?

Только на такой ценник и раньше согласились бы немногие, а теперь дела осложняются травмой. Для Константина главное – не форсировать восстановление и максимально быстро набрать форму к следующему сезону.