Каррера: «Я хочу вернуться в Россию»

Экс-тренер «Спартака» заявил, что хочет вернуться в Россию и готов возглавить клуб Первой лиги.

Готов возглавить клуб Первой лиги. Для меня перелеты не проблема. Я хочу вернуться в Россию. Если мне предложат долгосрочный проект, буду рад. Я не боюсь логистики.