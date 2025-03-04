Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМенеджеры и менеджмент

Каррера: «Я хочу вернуться в Россию»

сегодня, 12:53

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что хочет вернуться в Россию и готов возглавить клуб Первой лиги.

Готов возглавить клуб Первой лиги. Для меня перелеты не проблема. Я хочу вернуться в Россию. Если мне предложат долгосрочный проект, буду рад. Я не боюсь логистики.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ЦСКА не занимается поисками нового спортивного директора
28 февраля
Семак – последний из могикан. Российские клубы разучились подолгу доверять наставникам
26 февраляRoman Novikov в блоге Тренерская доляКомментарии4
Шаронов: «Я открыт для предложений»
21 февраля
Пименов рассказал о своих обязанностях в «Крыльях Советов»
18 февраля
СлухиВ скаутском отделе «Манчестер Юнайтед» будут сокращения
15 февраля
В ФНЛ опровергли информацию об увольнении коммерческого директора
13 февраля
Сортировать
Все комментарии
derrik2000
derrik2000
сегодня в 15:34
Довели человека: бабло, причём, СОВЕРШЕННО НЕЗАСЛУЖЕННОЕ БАБЛО, полученное от Федуна, закончилось, "на волне успеха" нигде в ведущих клубах не преуспел, если не сказать больше, тренирует (или уже ТРЕНИРОВАЛ???) в Италии команду 3-й лиги...
Злорадствую ли я?
Отнюдь.
Просто грустно наблюдать за человеком, которому судьба дала ШАНС долго быть у руля всенародно любимой команды, причём, завоёвывать с ней ещё и ещё чемпионские медали ЧР, успешно выступать в гейрокубках и уйти непобедимым, оставив в сердцах КБ-болельщиков только благодарность и хорошие воспоминания о себе, НО который из-за своей беспросветной глупости и ничем НЕ обоснованных тренерских амбиций загубил всё для себя под корень...
drug01
drug01 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 13:22
Большое спасибо друзья? Не хотел Вас так будоражить. Давайте играть мирно! Искренне прошу прощения. Ведь идет весна и начался наш чемпионат! Предлагаю предсказать тройку призеров нашего чемпионата по футболу 2025.срок ответов до 6 марта 00 часов. Победителей ждет приз... Всем благополучия и удачи!??
Alex_67
Alex_67
сегодня в 13:19
Он уже который год говорит....
ta2bgxavgfpt
ta2bgxavgfpt
сегодня в 13:17
Физруков бездарных так и тянет пожить надормовщину.
shur
shur
сегодня в 13:09
...в "Ростов" , почему? Сам итальянец,кровь горячая как и у всех
южан,а вдруг ! Карпуша бывший спартаковец,что с Массимо их
по замыслам должно объединять, ну не знаю...!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 