Каррера: «Я хочу вернуться в Россию»

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что хочет вернуться в Россию и готов возглавить клуб Первой лиги.
Готов возглавить клуб Первой лиги. Для меня перелеты не проблема. Я хочу вернуться в Россию. Если мне предложат долгосрочный проект, буду рад. Я не боюсь логистики.
Злорадствую ли я?
Отнюдь.
Просто грустно наблюдать за человеком, которому судьба дала ШАНС долго быть у руля всенародно любимой команды, причём, завоёвывать с ней ещё и ещё чемпионские медали ЧР, успешно выступать в гейрокубках и уйти непобедимым, оставив в сердцах КБ-болельщиков только благодарность и хорошие воспоминания о себе, НО который из-за своей беспросветной глупости и ничем НЕ обоснованных тренерских амбиций загубил всё для себя под корень...
Злорадствую ли я?
Отнюдь.
Просто грустно наблюдать за человеком, которому судьба дала ШАНС долго быть у руля всенародно любимой команды, причём, завоёвывать с ней ещё и ещё чемпионские медали ЧР, успешно выступать в гейрокубках и уйти непобедимым, оставив в сердцах КБ-болельщиков только благодарность и хорошие воспоминания о себе, НО который из-за своей беспросветной глупости и ничем НЕ обоснованных тренерских амбиций загубил всё для себя под корень...