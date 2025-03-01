Росицки отреагировал на слухи о возвращении в «Арсенал» в роли спортдира

Экс-игрок «Арсенала» дал комментарий относительно своего возможного возвращения в лондонский клуб в качестве спортивного директора. На данный момент специалист трудится в аналогичной роли в пражской «Спарте».

На самом деле все просто. Моя связь с «Арсеналом» прочна, ведь я провел там 10 лет. За это время формируются крепкие отношения. У меня так с «Арсеналом» и «Спартой», я люблю эти два клуба.

Сам факт, что руководство «Арсенала» может думать обо мне в подобном ключе — честь для меня. Однако предложения работать в «Арсенале» мне не поступало.