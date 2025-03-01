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Росицки отреагировал на слухи о возвращении в «Арсенал» в роли спортдира

сегодня, 10:56

Экс-игрок «Арсенала» Томаш Росицки дал комментарий относительно своего возможного возвращения в лондонский клуб в качестве спортивного директора. На данный момент специалист трудится в аналогичной роли в пражской «Спарте».

На самом деле все просто. Моя связь с «Арсеналом» прочна, ведь я провел там 10 лет. За это время формируются крепкие отношения. У меня так с «Арсеналом» и «Спартой», я люблю эти два клуба.

Сам факт, что руководство «Арсенала» может думать обо мне в подобном ключе — честь для меня. Однако предложения работать в «Арсенале» мне не поступало.

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сегодня в 11:55
Такими слухами он мог напомнить о себе
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