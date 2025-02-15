В скаутском отделе «Манчестер Юнайтед» будут сокращения

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вчера, 18:48

В отделе скаутов «Манчестер Юнайтед» ожидается сокращение штата сотрудников.

На клуб работает до 30 штатных скаутов по всему миру и около 50 на временной основе или на неполный день. Сообщается, что их количество «значительно сократится», что повлияет на селекцию состава команды.