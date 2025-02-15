Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМенеджеры и менеджментАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

В скаутском отделе «Манчестер Юнайтед» будут сокращения

вчера, 18:48

В отделе скаутов «Манчестер Юнайтед» ожидается сокращение штата сотрудников.

На клуб работает до 30 штатных скаутов по всему миру и около 50 на временной основе или на неполный день. Сообщается, что их количество «значительно сократится», что повлияет на селекцию состава команды.

Ранее сообщалось, что МЮ может закрыть офис в Лондоне с целью оптимизации расходов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В ФНЛ опровергли информацию об увольнении коммерческого директора
13 февраля
Закат золотой классики Лиги чемпионов. Тренеры «Реала» и «Сити» на пороге ухода
11 февраляМаксим Тарасов в блоге Тренерская доляКомментарии9
Вместо Шахина пригласили провал «Баварии». «Боруссия» рискнула с тренером – и это может сработать
08 февраляМаксим Тарасов в блоге Тренерская доляКомментарии2
Экс-гендир «Анжи», при котором клуб стал 3-м в РПЛ, не против вернуться
31 января
Раньери завершит карьеру по окончании нынешнего сезона
18 января
Тренер признал, что его команда не заслужила победу. Честный Ираола создал грозу фаворитов
16 январяВадим Багров в блоге Командный духКомментарии1
Сортировать
Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 21:29, ред.
Как известно в МЮ два лагеря, Всё пропало, и Мы когда-то будем на коне, вторые говорят о раздутом штате, скаутом больше в разы чем, у вас и у Челси, только по мне идёт борьба с прошлым, а это единственное, что держит МЮ на коне, сколько он еврокубков выиграл, сколько раз брал Чемпионство АПЛ, а 25 процентный владелец у которого абонемент на Челси, требует сокращения, но в Милане и в Ницце, его хотелки не привели клуб до ума, видимо банкротят через стороннюю контору, скоро рычаги Барселоны будут историей, а МЮ с такой политикой канет в Лету. Скоро на всех билбордах ЯМЫ Юнайтед оф Манчестер
Igo0rek
Igo0rek ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 21:20
Что-то МЮ сильно сокращает штаб. Для экономии средств? Но МЮ точно не бедный клуб.

P.S. За поздравления спасибо!)
112910415
112910415
вчера в 20:51
виновные найдены и понесли наказание )
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 20:05, ред.
С такими управленцами Зелёный коридор, Сегодня 3 цп поломались и Амад до конца сезона, повредил связки голеностопа дальше больше!!! P.S. С победой Соседи по Манчестеру!!!
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 19:51
Я не понимаю, МЮ к чемпионшипу чтоль готовится?
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 19:12, ред.
Если учесть что мнение скаутов в МЮ игнорируется, то не велик смысл во всём этом. Жаль что люди потеряют работу. Но все таки скауты могли спасти МЮ от финансовой пропасти когда они покупали дорогих игроков, а могли покупать других за гораздо меньшие деньги. Вероятно тренеры сами покупали игроков, а более выгодные варианты скаутов игнорировались.
Но сейчас многие тренеры имеют в своём тренерском штабе аналитика который занимается скаутской работой.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 