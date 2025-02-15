В скаутском отделе «Манчестер Юнайтед» будут сокращения

В отделе скаутов «Манчестер Юнайтед» ожидается сокращение штата сотрудников.
На клуб работает до 30 штатных скаутов по всему миру и около 50 на временной основе или на неполный день. Сообщается, что их количество «значительно сократится», что повлияет на селекцию состава команды.
Ранее сообщалось, что МЮ может закрыть офис в Лондоне с целью оптимизации расходов.
Но сейчас многие тренеры имеют в своём тренерском штабе аналитика который занимается скаутской работой.
Но сейчас многие тренеры имеют в своём тренерском штабе аналитика который занимается скаутской работой.