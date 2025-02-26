Семак – последний из могикан. Российские клубы разучились подолгу доверять наставникам

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вчера, 22:35

Футбол из-за этого пострадал.

Тренерская чехарда – мировая тенденция

«Реал» много раз выигрывал Лигу чемпионов, но за последние десять лет у них было шесть тренерских отставок. С командой работало пять разных специалистов, Зидан и Анчелотти приходили по два раза. У «Барселоны» за десять лет пять тренерских отставок. Флик – шестой тренер каталонцев за десять сезонов. Можно учить детей считать до десяти, вспоминая отставки тренеров «Челси». Беднягу Лэмпарда выгоняли дважды, а Мареска стал девятым тренером лондонцев со времен ухода Моуриньо менее десяти лет тому назад.

В РПЛ пять тренерских перестановок с начала сезона. Черевченко покинул «Факел», Адиев ушел из «Ахмата». Деограсию уволили из «Оренбурга», Илича из «Пари НН», а Карпин вчера покинул «Ростов». В прошлом сезоне было 14 отставок, хотя часть тренеров формально сменили клубы после окончания сезона. Сути не меняет. Федотов больше не тренирует ЦСКА , а Ганчаренко не работает с «Уралом». Тренеры часто меняют клубы, поэтому тяжело говорить о построении уверенного футбола. А раньше наставники были символами.

Романцев ассоциировался со «Спартаком». Сёмин – легенда «Локомотива». Бердыев создал чемпионский «Рубин». Слуцкий и Газзаев прошли по две сотни матчей в РПЛ с ЦСКА . Но после ухода Карпина остается один усидчивый наставник. Сергей Семак выиграл шесть чемпионских званий с «Зенитом». У него 277 матчей с клубом из Санкт-Петербурга. На вопрос, грозит ли тренеру отставка, в руководстве отвечают, что будет работать до 2030-го.

Разумеется, слепое доверие может быть вредным для клубов. Возможно, на каком-то этапе придется признать, что Семак собрал всё, что мог. И перестроить команду в новых условиях не сможет. Однако Сергей Богданович как минимум пытается менять «Зенит», этого не отнять. Карпин тоже изменил «Ростов». Хотя в Лигу чемпионов заходили при Бердыеве в качестве начальника и без Валерия Георгиевича, яркий футбол прививал именно наставник сборной России. В лиге с еврокубками «Ростов» легко мог выделяться.

Клубам хуже без тренерской стабильности

Отличным примером служит «Ахмат». У них столько тренеров, что можно сбиться со счета. На каком месте команда из Грозного? На предпоследнем. Поскольку у «Химок» финансовые проблемы, а «Оренбург» больше не тренируют специалисты уровня Федотова и Лички, то допускаем вылет этого клуба вместе с командой из московского региона. Тогда «Ахмат» может спастись хотя бы через стыковые матчи. Но ведь в их составе часто были видные легионеры. По яркости игры и бойцовским качествам «Ахмат» выделялся.

Но никогда не было своего Бердыева, поэтому высоко не забирались. А «Рубин» скатился без Курбана Бекиевича. Даже Слуцкий с его московским чемпионским опытом не помог, ведь вылетели вместе с наставником. Переходы из клуба в клуб влияют на самих тренеров. Наставники не становятся круче, когда привыкают вместо постройки приличной команды с узнаваемой игрой спешить и лепить Франкенштейнов. Современный футбол проигрывает, ведь руководители многих клубов не умеют доверять наставникам.

Клопп и Гвардиола сделали свои команды в АПЛ сильнее, как Венгер и Фергюсон в молодости. Будь у «Баварии» стабильный тренер на много лет – Хосеп с ними работал всего три сезона, то немцы могли куда чаще наведываться в финалы Лиги чемпионов. Клубам хуже без стабильных тренеров. Но уровень менеджмента в разных лигах, не только в РПЛ , оставляет желать лучшего. Следовательно, руководители клубов не только не умеют подбирать наставников, но также отказываются им доверять, делая крайними после поражений.

Гинер много раз останавливал Слуцкого от увольнения. Получил три чемпионства и различные кубковые победы. После ухода Леонида Викторовича меняют наставников, но о чемпионстве забыли на долгих девять лет. «Спартак» не сделал ставку на Карреру, выбирая между тренером и ветеранами команды. Сколько у них чемпионских титулов за все сезоны после итальянца? Ноль. Конечно, не все тренеры, которые работают в одном клубе долго, являются наставниками уровня Романцева и Семина. Но отсутствие доверия не помогает клубам.

Наставники не планируют долго работать в РПЛ

Дело не только в манере управления, когда даже подходящих тренеров могут неожиданно уволить. Карпин устал тренировать «Ростов». Не видит смысла в нынешней РПЛ , если не ведешь борьбу за чемпионство. Сейчас сложно построить в провинции клуб уровня чемпионского «Рубина». Даже если найти нового Бердыева, ему не доверят солидные деньги. И футболистов нельзя приманить еврокубками. Все талантливые тренеры будут спешить уехать. Тедеско не засиделся в «Спартаке», а Станкович в случае успеха отправится в Серию А.

«Краснодар» уволил Ивича. Непросто будет найти аналогичного по классу тренера для любого из богатых клубов РПЛ . В «Динамо» взяли Личку из «Оренбурга». Галактионов сменил «Пари НН» на «Локомотив». ЦСКА пригласил Николича, который раньше работал на «железнодорожников». Тренеры ходят по кругу из клуба в клуб. У «Краснодара» снова главным работает Мусаев, хотя Мурада Олеговича оправдывает возраст. Один из лидеров РПЛ входит в перечень молодых талантов в своей профессии. Но в целом выбор у команд так себе.

«Оренбург» искал тренера – взяли временного наставника «Спартака» Слишковича. «Ахмат» хочет спастись в РПЛ – вернули Ташуева. Ганчаренко попробует не вылететь с «Пари НН», а год назад тонул с «Уралом». Карпин был предпоследним из вымирающего вида стабильных наставников. Мусаев и Семак наиграли достаточно матчей со своими нынешними клубами. Но у Станковича, Лички, Николича и Галактионова опыта намного меньше. Это сказывается. Причем тренерская чехарда имеет еще одну опасную особенность в футболе.

Карпин влиял на трансферы «Ростова». Сёмин, Бердыев и Романцев были маяками, к которым плыли серьезные футболисты. Знали Слуцкого и хотели с ним работать. У Семака история немножко другая, его позиции защищает бюджет «Зенита». Бразилец видит зарплату и ему достаточно, что тренер взял шесть чемпионств. А вот когда Мусаев и Галактионов нуждались зимой в усилении, то получили дырку от бублика. Репутация тренера важна для развития клуба. Именно поэтому переживают за «Ростов». Могут развалиться без Карпина.