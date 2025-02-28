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ЦСКА не занимается поисками нового спортивного директора

сегодня, 11:18

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос источника о возможном назначении нового человека на должность спортивного директора.

26 декабря клуб объявил об уходе с этого поста Андрея Мовсесьяна.

В настоящий момент больше никаких кадровых изменений в спортивном блоке не планируется. Мы строим новую систему, поэтому не будет никаких новых специалистов того уровня, о которых вы говорите. Евгений Шевелев отвечает за спортивную стратегию, за перестройку спортивного блока, начиная с детско-юношеской академии. Но, безусловно, функции спортивного директора у него тоже присутствуют.

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Все комментарии
qtdv9tgz5a2y
qtdv9tgz5a2y
сегодня в 12:14
Просто одним дармоедом в структуре стало меньше.
kue59gwtqsrm
kue59gwtqsrm
сегодня в 12:03
Любая перестройка может быть фатальной.
ucrrq4xt6fd5
ucrrq4xt6fd5
сегодня в 11:20
Зачем менять Бабаева???
Гость
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