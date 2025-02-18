Пименов рассказал о своих обязанностях в «Крыльях Советов»

высказался о своем назначении на пост заместителя генерального директора «Крыльев Советов».

Сначала хочу поблагодарить ФК «Орел». Благодаря этому клубу на меня обратили внимание из «Крыльев», и я согласился на предложение. Взаимодействие с Осинькиным? Взаимодействие, прежде всего, будет с командой.

Если говорить про обязанности, то объем работы будет большой: от детско-юношеских команд до основной команды, плюс в обязанности входит поиск спонсоров и медиа развитие. Главная задача — огородить команду от негатива и добиться результата на футбольном поле.