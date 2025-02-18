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Пименов рассказал о своих обязанностях в «Крыльях Советов»

вчера, 14:36

Руслан Пименов высказался о своем назначении на пост заместителя генерального директора «Крыльев Советов».

Сначала хочу поблагодарить ФК «Орел». Благодаря этому клубу на меня обратили внимание из «Крыльев», и я согласился на предложение. Взаимодействие с Осинькиным? Взаимодействие, прежде всего, будет с командой.

Если говорить про обязанности, то объем работы будет большой: от детско-юношеских команд до основной команды, плюс в обязанности входит поиск спонсоров и медиа развитие. Главная задача — огородить команду от негатива и добиться результата на футбольном поле.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:15
толку не будет
3ay9gcgyxd3h
3ay9gcgyxd3h
вчера в 17:30
Спонсоров в Москве быстро найдет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:25
Сразу обозначил предстоящее противостояние с Осинькиным. Как он собирается "взаимодействовать с командой": Через голову тренера? Мне это не нравится. Очень
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:08
Пора выходить на профессиональный уровень...
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:40
Пименову не стоит начинать свою работу в Крыльях с разговоров. Не надо торопиться быть публичным.
drug01
drug01
вчера в 15:21
Главное чтобы была обоюдная польза
memphis
memphis
вчера в 14:56
Раз про Осинькина так, значит сольют... Скоты
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