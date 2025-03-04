Отец Тюкавина рассказал о состоянии сына после серьёзной травмы

Александр Тюкавин, отец нападающего «Динамо» , рассказал о состоянии своего сына после травмы крестообразной связки.

Я вчера ездил к Косте, он держится бодренько, веселый, как обычно, шутки. Говорит: «Что, папа, сделаешь, случилось, так случилось». Единственная фраза — сделаем операцию, восстановимся и вернемся еще сильнее. Делает процедуры, держит лед на коленях, все стандартно. Пока по операции в стадии переговоров, решения конкретного на вчерашний момент нет, где, когда и чего. Не знаю пока, где пройдет.

Конечно, [у меня] есть разочарование такое, парень прошел с командой сборы, готовился. С таким настроением и желанием хотел войти в сезон, но что сделаешь, это спорт. Все когда-то бывает в жизни. Все нормально по состоянию, домой вернулся, с дочкой шутит, улыбается, процедуры делает.