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Отец Тюкавина рассказал о состоянии сына после серьёзной травмы

сегодня, 13:41

Александр Тюкавин, отец нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о состоянии своего сына после травмы крестообразной связки.

Я вчера ездил к Косте, он держится бодренько, веселый, как обычно, шутки. Говорит: «Что, папа, сделаешь, случилось, так случилось». Единственная фраза — сделаем операцию, восстановимся и вернемся еще сильнее. Делает процедуры, держит лед на коленях, все стандартно. Пока по операции в стадии переговоров, решения конкретного на вчерашний момент нет, где, когда и чего. Не знаю пока, где пройдет.

Конечно, [у меня] есть разочарование такое, парень прошел с командой сборы, готовился. С таким настроением и желанием хотел войти в сезон, но что сделаешь, это спорт. Все когда-то бывает в жизни. Все нормально по состоянию, домой вернулся, с дочкой шутит, улыбается, процедуры делает.

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баск
баск
сегодня в 14:32
Уже и Саня Овечкин позвонил подбодрить Костю.
Это очень здОрово, когда в трудную минуту тебя искренне поддерживают не только самые близкие, но и другие люди, причём по-настоящему крутые.

Это придаёт дополнительных сил и мотивации, помогает не унывать и добавляет целеустремлённости, на сей раз не на поле, а в лечении и восстановлении.

Ови молоток, не забывает своих..
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 13:46
Заживёт как на собаке. Здоровья ему!
Гость
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