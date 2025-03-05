В перерыве финала чемпионата мира впервые пройдёт музыкальное шоу

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сегодня, 14:57

В перерыве финального матча чемпионата мира 2026 года пройдёт музыкальное шоу.

По словам журналиста Sky News Роба Харриса, Международная федерация футбола уже начала подготовку к мероприятию. Президент ФИФА Джанни Инфантино проинформировал спонсоров и вещателей о планах. Это включает в себя участие британской рок-группы Coldplay в работе над составом участников для выступления.

На своей странице в соцсети Инфантино сообщил:

Я могу подтвердить первое в истории шоу в перерыве на финале чемпионата мира в Нью-Йорке, штат Нью-Джерси. Это будет исторический момент для чемпионата мира и шоу, достойное самого крупного спортивного события в мире. Мы также говорили о том, как ФИФА захватит Таймс-сквер в последние выходные чемпионата мира в 2026 году, как во время матча за бронзу, так и в финале. Будут два невероятных матча, в которых примут участие некоторые из лучших игроков мира, и какой лучший способ отпраздновать, чем сделать это на исторической Таймс-сквер в Нью-Йорке? Я также хочу поблагодарить Криса Мартина и Фила Харви из Coldplay, которые будут работать с нами в ФИФА , чтобы подготовить список артистов, которые выступят во время шоу в перерыве, а также на Таймс-сквер.

Такое решение последовало за огромным успехом выступлений в перерыве Супербоула. На последнем матче, состоявшемся в Новом Орлеане, на сцену вышли Кендрик Ламар и SZA, собрав среднюю аудиторию в 133,5 миллиона зрителей. Эта цифра превзошла многолетний рекорд, установленный выступлением Майкла Джексона в 1993 году, сделав его самым просматриваемым шоу в перерыве в истории.