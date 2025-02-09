«Реал» устроил церемонию для завершившего карьеру Марсело

1739085650

сегодня, 10:20

«Реал» организовал церемонию в честь своего бывшего защитника , на днях объявившего об уходе из профессионального футбола.

Бразилец за 16 сезонов в Мадриде провёл 546 матчей и выиграл 25 трофеев.

Перед дерби с «Атлетико» футболист вышел на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу» в сопровождении своих сыновей Энцо и Лиама и получил футболку с автографами всех игроков «сливочных», с которыми он позже сфотографировался.