«Реал» устроил церемонию для завершившего карьеру Марсело

«Реал» организовал церемонию в честь своего бывшего защитника Марсело, на днях объявившего об уходе из профессионального футбола.
Бразилец за 16 сезонов в Мадриде провёл 546 матчей и выиграл 25 трофеев.
Перед дерби с «Атлетико» футболист вышел на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу» в сопровождении своих сыновей Энцо и Лиама и получил футболку с автографами всех игроков «сливочных», с которыми он позже сфотографировался.
Помню слёзы Месси на конференции по уходу из Барсы и потом через 12 часов уже фото улыбающегося Месси в самолёте в футболке с надписью "Париж" !!!
Помню Неймара, который пришёл и высокомерно принёс самолично 222 млн долларов в офис Барсы и швырнул им на стол. Ведь мог не сам это сделать.
Помню как Суаресу по смс сообщили, что он больше не в клубе..)
И это речь о величайшем трио в истории Барсы, так называемом МСН.
Про уход Пике молчу уже, которого и вовсе бывший одноклубник Хави выставил.
Это всё что нам надо знать о ценностях клубов.
Помню слёзы Месси на конференции по уходу из Барсы и потом через 12 часов уже фото улыбающегося Месси в самолёте в футболке с надписью "Париж" !!!
Помню Неймара, который пришёл и высокомерно принёс самолично 222 млн долларов в офис Барсы и швырнул им на стол. Ведь мог не сам это сделать.
Помню как Суаресу по смс сообщили, что он больше не в клубе..)
И это речь о величайшем трио в истории Барсы, так называемом МСН.
Про уход Пике молчу уже, которого и вовсе бывший одноклубник Хави выставил.
Это всё что нам надо знать о ценностях клубов.