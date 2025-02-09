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«Реал» устроил церемонию для завершившего карьеру Марсело

сегодня, 10:20
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Реал» организовал церемонию в честь своего бывшего защитника Марсело, на днях объявившего об уходе из профессионального футбола.

Бразилец за 16 сезонов в Мадриде провёл 546 матчей и выиграл 25 трофеев.

Перед дерби с «Атлетико» футболист вышел на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу» в сопровождении своих сыновей Энцо и Лиама и получил футболку с автографами всех игроков «сливочных», с которыми он позже сфотографировался.

«Реал» устроил церемонию для завершившего карьеру Марсело

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Все комментарии
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 13:56
...вот Марса поющего Я представляю, а Киркорова с мячом,мама
дорогая....!!!!
magnum3000
magnum3000
сегодня в 12:46
Одним словом Кудесник мяча!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:48
Очень заметная фигура была в рядах футболистов ФК "Реал" Мадрид.
И не только прической выделялся...)
Scorp689
Scorp689
сегодня в 10:54
Вот это молодцы, всё таки легенду провожали...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:50, ред.
Красавцы Реал!

Помню слёзы Месси на конференции по уходу из Барсы и потом через 12 часов уже фото улыбающегося Месси в самолёте в футболке с надписью "Париж" !!!

Помню Неймара, который пришёл и высокомерно принёс самолично 222 млн долларов в офис Барсы и швырнул им на стол. Ведь мог не сам это сделать.

Помню как Суаресу по смс сообщили, что он больше не в клубе..)

И это речь о величайшем трио в истории Барсы, так называемом МСН.

Про уход Пике молчу уже, которого и вовсе бывший одноклубник Хави выставил.

Это всё что нам надо знать о ценностях клубов.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:25
Достойно проводили))
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