В Ла Лиге заявили, что РПЛ на шаг впереди по предматчевым мероприятиям

Директор клубного офиса Ла Лиги Хайме Бланко на бизнес-завтраке Зимнего кубка РПЛ выразил мнение, что Российская Премьер-Лига находится на шаг впереди высшего дивизиона чемпионата Испании по проведению мероприятий перед матчами и системе поощрений.

Я могу сказать, что мы тесно сотрудничаем со сферой энтертейнмент, считаем важным элементом, ведь матч идёт не только 90 минут, мы хотим, чтобы люди проводили больше времени. Мы не можем продавать алкоголь, но хотим привлекать зрителей. В России мы видим интересные мероприятия до матчей, в перерыве, люди могут больше проводить времени на матчах, потреблять продукцию. Мы заметили, что РПЛ во время матчей предоставляет различные виды мероприятий, это бизнес и развлечения. Я считаю это очень важным. Мы предоставляли бонусы для развития хоспиталити, ввели метод поощрений, но я считаю, что вы нас опередили в этом плане, на шаг впереди.