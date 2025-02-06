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В Ла Лиге заявили, что РПЛ на шаг впереди по предматчевым мероприятиям

вчера, 18:51

Директор клубного офиса Ла Лиги Хайме Бланко на бизнес-завтраке Зимнего кубка РПЛ выразил мнение, что Российская Премьер-Лига находится на шаг впереди высшего дивизиона чемпионата Испании по проведению мероприятий перед матчами и системе поощрений.

Я могу сказать, что мы тесно сотрудничаем со сферой энтертейнмент, считаем важным элементом, ведь матч идёт не только 90 минут, мы хотим, чтобы люди проводили больше времени. Мы не можем продавать алкоголь, но хотим привлекать зрителей. В России мы видим интересные мероприятия до матчей, в перерыве, люди могут больше проводить времени на матчах, потреблять продукцию. Мы заметили, что РПЛ во время матчей предоставляет различные виды мероприятий, это бизнес и развлечения. Я считаю это очень важным. Мы предоставляли бонусы для развития хоспиталити, ввели метод поощрений, но я считаю, что вы нас опередили в этом плане, на шаг впереди.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:08
Спасибо! С телефона говорил!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 20:47
Извините, но... Т.И.ПельТцер.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:44
Организаторы Зимнего кубка РПЛ пригласили г-на Бланко на бизнес - завтрак, накормили, напоили, почему бы ему не сделать в ответ шаг вежливости ? Сделал, похвалил. Джентльмен.
STVA 1
STVA 1 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:52, ред.
Не у всех! Но хватает конечно))Но Пельтцер конечно шикарная актриса! Спасибо!
lotsman
lotsman
вчера в 19:50
Ну хоть в чём то на шаг впереди. Не в игре, так в песнях и танцах.)
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:42
Нас отлучили от международного футбола, а мы продолжаем раболепствовать, бизнес-завтраки для них устраиваем... Какой-то чиновник высказал мнение о РПЛ (это не заявление), а мы сразу же публично выражаем восхищение и восторг. Кстати, мне лично не нравятся трансляции Матч ТВ... И не только мне...
drug01
drug01
вчера в 19:35
Надо брать все лучшее в футболе
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:26
Особенно "круто" придумали у нас во время матчей брать интервью у "звёзд" на диване в правом нижнем углу)) так прям вовремя и интересно всегда))
Futurista
Futurista
вчера в 19:11
Хоспиталити это характерная черта россиян...особенно к иностранцам)...

Варвар7
Варвар7
вчера в 18:57, ред.
Уж , что, что а в РПЛ , могут придумать какую ни будь хрень , отрекламировать её , а потом за неё отчитаться (поставить галочку) - И вообще - "Мы впереди планеты всей!" )))
Гость
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