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Игрок «Химок» Голубович: «Я действительно хочу получить гражданство РФ»

вчера, 11:24

Защитник «Химок» Петар Голубович сообщил о желании стать гражданином РФ.

Я действительно хочу получить гражданство РФ, готов к этому. Я разговаривал с некоторыми людьми в клубе, но не знаю, как в России это работает, как я могу получить паспорт. Но да, если я останусь здесь еще на долгий период, то для меня получение российского гражданства не будет проблемой. Ведь вы знаете об отношениях России и Сербии, я чувствую себя здесь как дома.

Я уже долгое время выступаю в России, если продолжу играть здесь, то почему нет. В данном случае я также не буду считаться иностранцем, это будет легче для меня, но пока это все обсуждение, посмотрим, как будет в будущем. Не знаю, получится ли получить гражданство в этом году, все зависит от администрации, я сфокусирован на футболе, чтобы помогать моим одноклубникам и «Химкам» набирать очки в каждом матче. Документы пока не готовы для этой процедуры.

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qe7mh828r6ft
qe7mh828r6ft
вчера в 13:06
Гражданство заслужить надо, как не просто купить, как в магазине.
tzh4j7ksusrn
tzh4j7ksusrn
вчера в 12:36
Проблем нет,принимай гражданство
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 11:46
При определённых условиях и желании определённых лиц это может довольно быстро и легко свершиться.
Гость
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