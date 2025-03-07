Игрок «Химок» Голубович: «Я действительно хочу получить гражданство РФ»

Защитник «Химок» сообщил о желании стать гражданином РФ .

Я действительно хочу получить гражданство РФ , готов к этому. Я разговаривал с некоторыми людьми в клубе, но не знаю, как в России это работает, как я могу получить паспорт. Но да, если я останусь здесь еще на долгий период, то для меня получение российского гражданства не будет проблемой. Ведь вы знаете об отношениях России и Сербии, я чувствую себя здесь как дома.

Я уже долгое время выступаю в России, если продолжу играть здесь, то почему нет. В данном случае я также не буду считаться иностранцем, это будет легче для меня, но пока это все обсуждение, посмотрим, как будет в будущем. Не знаю, получится ли получить гражданство в этом году, все зависит от администрации, я сфокусирован на футболе, чтобы помогать моим одноклубникам и «Химкам» набирать очки в каждом матче. Документы пока не готовы для этой процедуры.