Бабаев ответил на вопрос о возможном возвращении Вагнера Лава в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА дал комментарий касательно возможного возвращения в клуб для работы в системе «армейцев».

Мы обсудили с Вагнером наше возможное сотрудничество. Я имел в виду его работу в ЦСКА после завершения карьеры. Алан Дзагоев не так давно был в Бразилии, они встретились с Вагнером. Изначально такая идея возникла в виде шутки, но, как известно, в каждой шутке есть доля правды.

Думаю, это очень интересная и перспективная идея, но актуальна она будет только после завершения карьеры. Предварительно Вагнеру она очень понравилась.