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Бабаев ответил на вопрос о возможном возвращении Вагнера Лава в ЦСКА

сегодня, 19:47

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев дал комментарий касательно возможного возвращения в клуб Вагнера Лава для работы в системе «армейцев».

Мы обсудили с Вагнером наше возможное сотрудничество. Я имел в виду его работу в ЦСКА после завершения карьеры. Алан Дзагоев не так давно был в Бразилии, они встретились с Вагнером. Изначально такая идея возникла в виде шутки, но, как известно, в каждой шутке есть доля правды.

Думаю, это очень интересная и перспективная идея, но актуальна она будет только после завершения карьеры. Предварительно Вагнеру она очень понравилась.

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Все комментарии
протон
протон ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 21:12, ред.
приём мяча спиной к воротам, резкий разворот корпусом на 180 градусов и удар аккурат в уголок! Это любимая тактика Вагнера
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 21:05
Вагнер Лав лучший бомбардир в истории ЦСКА среди легионеров. В Бразилии имеет определённый авторитет и может помочь клубу как скаут, а также как тренер нападающих. ( моё мнение ). Словом, не помешает в ЦСКА.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:49
Вообщем, время покажет на сколько это всё имеет смысл.
drug01
drug01
сегодня в 20:46
Да это все разговоры это было все в прошлом
протон
протон
сегодня в 20:34
Думаю Бабаев фото приложит в скором будущем. Вагнер многое сделал для клуба
lotsman
lotsman
сегодня в 20:18
А что, Лав хорошо знает ЦСКА. И может быть полезным в коллективе.
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