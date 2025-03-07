Анчелотти: «Жвачка — просто способ снять напряжение»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, почему во время матчей жует жвачку.
Это просто способ снять напряжение. Некоторые критикуют меня за это, но для меня это способ… Ведь когда начинается матч, мой пульс увеличивается до 120 ударов в минуту, а сейчас он равен 63. Наверное, жвачка мне помогает.
пищеварительнвй сок, что не есть хорошо, а в третьих сразу канадцев в хоккейной серии против наших напоминает, так картинно,нарочито...!!! Здоровья Мастеру во всех его деяниях!!!
пищеварительнвй сок, что не есть хорошо, а в третьих сразу канадцев в хоккейной серии против наших напоминает, так картинно,нарочито...!!! Здоровья Мастеру во всех его деяниях!!!