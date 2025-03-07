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Анчелотти: «Жвачка — просто способ снять напряжение»

вчера, 08:34

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, почему во время матчей жует жвачку.

Это просто способ снять напряжение. Некоторые критикуют меня за это, но для меня это способ… Ведь когда начинается матч, мой пульс увеличивается до 120 ударов в минуту, а сейчас он равен 63. Наверное, жвачка мне помогает.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:03, ред.
Олег Иванович Романцев курил одну за одной с той же целью. Слишком близко к сердцу воспринимал успехи и неудачи. Неравнодушный человек. Без этого никуда.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 11:33
Иногда лучше жевать, чем голову царапать
112910415
112910415
вчера в 11:03
конечно, лучше жевать, чем за сердце хвататься ! )
u3y8qhjf2zfy
u3y8qhjf2zfy
вчера в 10:04
Это лучше чем сидеть на скамейке и курить одну за одной
Incredulous
Incredulous
вчера в 09:55, ред.
Это его личное дело. Пусть жуёт, глотает, курит, нюхает и т.д., лишь бы хорошо выполнял свои тренерские обязанности.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 09:47, ред.
Пусть жуёт. Психосоматика сильная вещь. Раз он вбил себе в голову что это помогает, значит так и есть.
shur
shur
вчера в 09:45, ред.
...ну во первых должны быть хорошие зубы, в чём сообственно Я и не сомневаюсь, а во вторых постоянно вырабатывается в холостую
пищеварительнвй сок, что не есть хорошо, а в третьих сразу канадцев в хоккейной серии против наших напоминает, так картинно,нарочито...!!! Здоровья Мастеру во всех его деяниях!!!
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 09:09
Вполне логично. У каждого разные способы снятия напряжения.)
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:08, ред.
Карло - "Сам себе кардиолог!"...)
Ironigor
Ironigor
вчера в 08:57
Критиковать и завидовать, хлебом не корми .
5whhpxys2jsp
5whhpxys2jsp
вчера в 08:56
Наш Шпалыч лучше способ знает
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