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ГлавнаяНовостиПроисшествияРумыния. Лига 2 2024/2025

19-летний футболист из Румынии умер от загадочной болезни

сегодня, 00:48

Лука Манолахе, игрок футбольного клуба «Металоглобус», выступающего во втором дивизионе Румынии , был вынужден прекратить свою карьеру в августе 2024 года по состоянию здоровья.

Спортсмен испытывал хроническую усталость, головокружение, озноб и кровавый понос, что затрудняло ему завершение первого тайма матчей.

Изначально тренер предположил, что проблема связана с неадекватной подготовкой к играм.

Однако, проявляющиеся симптомы стали настолько очевидными, что во время одного из матчей потребовалось вмешательство медиков из-за потери сознания Манолахе.

Первичное медицинское обследование не выявило никаких аномалий, и врачи пришли к заключению о наличии тяжелой инфекции, назначив соответствующее лечение.

28 февраля, во время прогулки с родственником, футболист почувствовал себя плохо. Он связался с матерью и сообщил о своем состоянии, после чего она вызвала скорую помощь.

Во время транспортировки в автомобиле скорой помощи Манолахе потерял зрение. В больнице началась рвота кровью, что привело к асфиксии желудочным соком, несмотря на усилия врачей по спасению.

Врачебный персонал отметил, что обстоятельства смерти футболиста представляют собой чрезвычайно редкий случай.

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