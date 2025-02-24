В Уругвае футболист отправил в нокаут игрока команды соперников

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вчера, 12:48

В матче кубка Уругвая между «Пайсанду» и «Сориано» футболист гостей Марио Гонсалес сначала сыграл опасно против соперника, а позже, во время потасовки, отправил в нокаут игрока команды хозяев. Ему грозит пожизненное отстранение от футбола.