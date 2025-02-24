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В Уругвае футболист отправил в нокаут игрока команды соперников

вчера, 12:48

В матче кубка Уругвая между «Пайсанду» и «Сориано» футболист гостей Марио Гонсалес сначала сыграл опасно против соперника, а позже, во время потасовки, отправил в нокаут игрока команды хозяев. Ему грозит пожизненное отстранение от футбола.

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Все комментарии
8r5c9x6rqxck
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вчера в 14:39
Меня в этой ситуации удивляет писака, который написал, что удар был "внезапен".
Внезапно было бы тогда если он просто подошёл и кого-то ударил ни с того ни с сего, а в данной ситуации он ударил того, кто его грубо схватил за шею и швыранул в сторону.
Ответ не заставил себя долго ждать и был ответкой.

Я не оправдываю этого игрока, но надо разбираться и прежде всего надо смотреть на поведение провокатора, который получил по заслугам.
Пожизненно это через чур, думаю 10-15 матчей надо давать и провокатору, который прилёг надо пяток матчей дать.
7bzm5un3uyeg
7bzm5un3uyeg
вчера в 14:29
Пора завязывать с футболом и идти в борьбу без правил.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:20
Без работы не останется боксер)))
112910415
112910415
вчера в 13:20
передумал быть футболистом
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:09, ред.
Двух отправил сразу, от футбола отстранят боями займётся, не беда
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 13:06
Да, не в ту секцию отдали парня
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:59
Чувак виды спорта перепутал...
69Haya96
69Haya96
вчера в 12:59
Однако у него гены боксера, и он ошибся в выборе вида спорта.
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