В Уругвае футболист отправил в нокаут игрока команды соперников

В матче кубка Уругвая между «Пайсанду» и «Сориано» футболист гостей Марио Гонсалес сначала сыграл опасно против соперника, а позже, во время потасовки, отправил в нокаут игрока команды хозяев. Ему грозит пожизненное отстранение от футбола.
В матче кубка Уругвая между «Пайсанду» и «Сориано» футболист гостей Марио Гонсалес сначала сыграл опасно против соперника, а позже, во время потасовки, отправил в нокаут игрока команды хозяев. Ему грозит пожизненное отстранение от футбола.
Внезапно было бы тогда если он просто подошёл и кого-то ударил ни с того ни с сего, а в данной ситуации он ударил того, кто его грубо схватил за шею и швыранул в сторону.
Ответ не заставил себя долго ждать и был ответкой.
Я не оправдываю этого игрока, но надо разбираться и прежде всего надо смотреть на поведение провокатора, который получил по заслугам.
Пожизненно это через чур, думаю 10-15 матчей надо давать и провокатору, который прилёг надо пяток матчей дать.
Внезапно было бы тогда если он просто подошёл и кого-то ударил ни с того ни с сего, а в данной ситуации он ударил того, кто его грубо схватил за шею и швыранул в сторону.
Ответ не заставил себя долго ждать и был ответкой.
Я не оправдываю этого игрока, но надо разбираться и прежде всего надо смотреть на поведение провокатора, который получил по заслугам.
Пожизненно это через чур, думаю 10-15 матчей надо давать и провокатору, который прилёг надо пяток матчей дать.