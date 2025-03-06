Фанат «Рейнджерс» погиб в Стамбуле перед игрой с «Фенербахче»

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сегодня, 17:27

Сегодня вечером шотландский «Рейнджерс» примет участие в гостевом матче 1/8 финала Лиги Европы против турецкого «Фенербахче».

Согласно сообщениям турецких СМИ , трагический инцидент произошёл ранним утром в Стамбуле. Один из болельщиков «Рейнджерс» был сбит автомобилем, а затем наехал второй автомобиль.

В официальном заявлении клуб выразил глубокое соболезнование семье и друзьям погибшего, отметив, что все члены клуба разделяют их горе. Шотландский клуб поддерживает постоянный контакт с турецкими и британскими властями в связи с этим трагическим событием.