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В Свердловской области умерли два футболиста любительского клуба

вчера, 15:21

В Свердловской области умерли игроки любительского мини-футбольного клуба «ПОЗ-Прогресс» из Верхней Пышмы Ян Журавлев и Данил Хилобок. Мать 32-летнего Журавлева высказалась по теме:

Сказали, что произошла остановка сердца во сне. Все было нормально, на здоровье не жаловался, просто лег спать и не проснулся.

По словам родственников 33-летнего Хилобка, игрок также скончался во сне, родственники ждут заключения судмедэкспертов.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области воздержались от комментариев.

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Источник: tass.ru
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