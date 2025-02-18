В Свердловской области умерли два футболиста любительского клуба

В Свердловской области умерли игроки любительского мини-футбольного клуба «ПОЗ-Прогресс» из Верхней Пышмы Ян Журавлев и Данил Хилобок. Мать 32-летнего Журавлева высказалась по теме:
Сказали, что произошла остановка сердца во сне. Все было нормально, на здоровье не жаловался, просто лег спать и не проснулся.
По словам родственников 33-летнего Хилобка, игрок также скончался во сне, родственники ждут заключения судмедэкспертов.
В пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области воздержались от комментариев.