Китайскому вундеркинду диагностировали смерть мозга

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сегодня, 14:17

Защитнику «Бэйцзинь Гоань» Го Цзясюаню диагностировали смерть мозга. Игрок был травмирован во время товарищеского матча в Испании против клуба «Алькобендас». При столкновении с игроком соперников Го получил удар коленом в голову.

Брат 18-летнего защитника высказался в китайской социальной сети:

Его мозг мёртв. У него есть лишь небольшой шанс выжить. У Го произошло субарахноидальное кровоизлияние после столкновения с другим игроком во время товарищеского матча... Врач сказал нам, что шансов выжить очень мало, что у него клиническая смерть из-за недостатка кислорода в мозге и что они удалят трубки.

Субарахноидальное кровоизлияние — это форма кровоизлияния в мозг, при которой кровь просачивается в пространство между паутинной и мягкой мозговыми оболочками. Оно может произойти спонтанно или в результате черепно-мозговой травмы (как в данном случае) — и при худшем варианте развития событий может привести к смерти мозга. В этом случае все функции мозга прекращаются, а кровообращение поддерживается только искусственно.

Пекинская футбольная ассоциация достигла договорённости с семьёй молодого игрока о скорейшем возвращении его в Китай. «Алькобендас» выразил глубочайшие соболезнования игроку.

В 2023 году Го проходил стажировку в «Баварии» как самый талантливый молодой китайский футболист.