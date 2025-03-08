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Хави готов вернуться к тренерской работе

вчера, 12:48

Бывший тренер «Барселоны» Хави сообщил о готовности вернуться к работе.

У меня нет какой-либо конкретики. Но я открыт. Почему бы не стать тренером другой команды Ла Лиги? Ищу интересный проект, у меня есть желание выигрывать титулы. Это основная цель. Я выслушаю разные предложения.

Мне нравится наблюдать за игрой разных коллективов. Пеп Гвардиола и «Ман Сити», Арне Слот и «Ливерпуль», «Бавария» Компани, а еще чемпионаты в Катаре, Саудовской Аравии и Португалии.

Хочу, чтобы мои футболисты получали удовольствие, играли в привлекательный для болельщиков футбол и брали трофеи. Я хочу выиграть Лигу чемпионов, чемпионат Европы, чемпионат мира...

По слухам, у специалиста есть варианты в Серии А.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:38
какие твои годы, тренер ,..
shur
shur
вчера в 15:51
...я так понял команда называется "Руль" и всех ждут когда...???!!!
drug01
drug01
вчера в 14:37
Будем ждать его у руля! Удачной работы
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:24, ред.
Жизнь длинная. Если сделал работу над ошибками и правильные выводы, почему нет ? Большой бонус Хави, как тренера - былое величие игрока. Для коуча это мега важно, поскольку вопрос подчиненности с подопечными футболистами практически решён. Дальше всё только от Хави зависит...
Vilar
Vilar
вчера в 13:15, ред.
Во, даёт... если бы он знал, какое у меня сильное "желание выигрывать титулы" и ещё: я "хочу выиграть Лигу чемпионов, чемпионат Европы, чемпионат мира..."
Но начинать ему надо с нашей Медиалиги.
протон
протон
вчера в 13:11
Спасибо Хави за пацанов которых он привел в команду. Сборная Испании. Почему нет. Всему свое время.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:11
Ну значит скоро увидем его у руля какой нибудь команды.
Гость
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