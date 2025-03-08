Хави готов вернуться к тренерской работе

Бывший тренер «Барселоны» сообщил о готовности вернуться к работе.

У меня нет какой-либо конкретики. Но я открыт. Почему бы не стать тренером другой команды Ла Лиги? Ищу интересный проект, у меня есть желание выигрывать титулы. Это основная цель. Я выслушаю разные предложения.

Мне нравится наблюдать за игрой разных коллективов. Пеп Гвардиола и «Ман Сити», Арне Слот и «Ливерпуль», «Бавария» Компани, а еще чемпионаты в Катаре, Саудовской Аравии и Португалии.

Хочу, чтобы мои футболисты получали удовольствие, играли в привлекательный для болельщиков футбол и брали трофеи. Я хочу выиграть Лигу чемпионов, чемпионат Европы, чемпионат мира...