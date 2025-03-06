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Экс-футболист «Арсенала» может стать спортивным директором «канониров»

сегодня, 18:35

Бывший полузащитник «Арсенала» Йосси Бенаюн может стать спортивным директором «канониров».

Лондонский клуб рассматривает вариант с назначением 44-летнего специалиста, который ранее занимал аналогичную должность в сборной Израиля.

Напомним, что Бенаюн выступал за «Арсенал» с 2011 по 2012 год.

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Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 20:14
А я его больше по Ливерпулю помню, потом, как всегда в те годы, его Челси прибрал к рукам, за Арсенал не заметил вообще... Короче почти как Стерлинг по рукам прошелся, ток без транзита через Мансити! Вернее, наоборот: Стерлинг - как Бенаюн почти)
Пусть Йося знает, что ему тут не сборная - свою п4здобратию черезчур много нельзя подтягивать таки!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:00
есть разница между сборной и клубной работы.
у Росицки хорошо получается в Спарте.
Арсеналу помог бы Томаш
Гость
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