Экс-футболист «Арсенала» может стать спортивным директором «канониров»

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сегодня, 18:35

Бывший полузащитник «Арсенала» может стать спортивным директором «канониров».

Лондонский клуб рассматривает вариант с назначением 44-летнего специалиста, который ранее занимал аналогичную должность в сборной Израиля.

Напомним, что Бенаюн выступал за «Арсенал» с 2011 по 2012 год.