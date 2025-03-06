Бывший полузащитник «Арсенала» Йосси Бенаюн может стать спортивным директором «канониров».
Лондонский клуб рассматривает вариант с назначением 44-летнего специалиста, который ранее занимал аналогичную должность в сборной Израиля.
Напомним, что Бенаюн выступал за «Арсенал» с 2011 по 2012 год.
Пусть Йося знает, что ему тут не сборная - свою п4здобратию черезчур много нельзя подтягивать таки!
Пусть Йося знает, что ему тут не сборная - свою п4здобратию черезчур много нельзя подтягивать таки!
у Росицки хорошо получается в Спарте.
Арсеналу помог бы Томаш
у Росицки хорошо получается в Спарте.
Арсеналу помог бы Томаш