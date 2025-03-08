Гол Роналду не помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Шабаб»

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сегодня, 00:29

«Аль-Наср» сыграл вничью с «Аль-Шабабом» в матче 24-го тура Премьер-Лиги Саудовской Аравии (2:2).

Первый гол в игре на 41-й минуте забил нападающий гостей Абдерразак Хамдалла, реализовав пенальти. На 45+2-й минуте полузащитник «Аль-Насра» Амин Яхья сравнял счёт в матче, а спустя 5 минут Криштиану Роналду вывел хозяев поля вперед. На 52-й минуте защитник домашней команды Абдулхаким Аль-Фатиль был удален с поля. Мохаммед Аль-Швирех на 67-й вырвал ничью для «Аль-Шабаба».

После этой игры «Аль-Наср» идет на 4-м месте (48 очков), «Аль-Шабаб» находится на 6-й строчке (40 баллов).