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Гол Роналду не помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Шабаб»

сегодня, 00:29
Аль-НасрЛоготип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)2 : 2Логотип футбольный клуб Аль-Шабаб (Эр-Рияд)Аль-ШабабМатч завершен

«Аль-Наср» сыграл вничью с «Аль-Шабабом» в матче 24-го тура Премьер-Лиги Саудовской Аравии (2:2).

Первый гол в игре на 41-й минуте забил нападающий гостей Абдерразак Хамдалла, реализовав пенальти. На 45+2-й минуте полузащитник «Аль-Насра» Амин Яхья сравнял счёт в матче, а спустя 5 минут Криштиану Роналду вывел хозяев поля вперед. На 52-й минуте защитник домашней команды Абдулхаким Аль-Фатиль был удален с поля. Мохаммед Аль-Швирех на 67-й вырвал ничью для «Аль-Шабаба».

После этой игры «Аль-Наср» идет на 4-м месте (48 очков), «Аль-Шабаб» находится на 6-й строчке (40 баллов).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Икарус
Икарус ответ Drotik (раскрыть)
сегодня в 16:00
Кучу великих голов с пенальти. И смех, и грех.
Drotik
Drotik ответ Мимо 2 (раскрыть)
сегодня в 09:18
Липовый победитель турнира забивал голы, отдавал пасы, разматывал Гвардиола как щенка. А португал в слезах убежал после матча с Марокко не поблагодарив болельщиков. АХАХАХАХА
Мимо 2
Мимо 2 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 08:35
Как-то небрежно Вы за весь мир расписались. Я, например, смеялся над липовым побелителем турнира.
drug01
drug01
сегодня в 04:30
Клуб уже не лидер? Золотой мальчик не может спасать своей игрой!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 03:27
Роналду давно не интересны титулы победителя.
только голы...
1000 все ближе и ближе.
однако через год на чемпионате мира весь мир опять будет смеяться над суперголеадором
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 02:31
Роналду все сделал для победы...
adekvat
adekvat
сегодня в 01:14
Гол Яхья тоже не помох насру одержать победу.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:58
С Аль-Насром что-то происходит.
Гость
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