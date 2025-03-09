«Реал» не продаст Родриго этим летом

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вчера, 16:07

«Реал» не планирует расставаться с 24-летним вингером .

Сам спортсмен также доволен пребыванием в клубе и желает продолжить выступление за «сливочных», невзирая на ранее опубликованные в прессе сообщения о его потенциальном уходе летом. Отмечается, что к бразильскому футболисту проявляют интерес клубы из Саудовской Аравии.

По данным источника, партнеры Родриго по команде, болельщики и тренерский состав видят в нем игрока, способного приносить пользу команде в решающих поединках. Подчеркивается, что 24-летний нападающий постепенно обретает статус лидера коллектива.