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«Реал» не продаст Родриго этим летом

вчера, 16:07

«Реал» не планирует расставаться с 24-летним вингером Родриго Силвой.

Сам спортсмен также доволен пребыванием в клубе и желает продолжить выступление за «сливочных», невзирая на ранее опубликованные в прессе сообщения о его потенциальном уходе летом. Отмечается, что к бразильскому футболисту проявляют интерес клубы из Саудовской Аравии.

По данным источника, партнеры Родриго по команде, болельщики и тренерский состав видят в нем игрока, способного приносить пользу команде в решающих поединках. Подчеркивается, что 24-летний нападающий постепенно обретает статус лидера коллектива.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 18:06
Родриго ничем не уступает Вини, и это при том , что он играет не на родной позиции, и команда на него не играет, как на Вини
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:51
Продажа Родриго будет ошибкой! Лучше продать борца с расизмом ))))))
Guankin
Guankin ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 17:33
Уверен, что не изменится. Скорее продадут Вини за условные 200-300 млн. Родриго лучше него во всем, кроме скорости и выносливости.
112910415
112910415
вчера в 17:25
и незачем его продавать
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:16
однажды голы Родриго за две минуты напомнили МЮ - Бавария в 99-ом)))
так Реал прошел МанСити.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:49
А что, после лета могут его продать... Родриго один из самых сильных игроков мира, он играет за лучшую команду мира, ему всего 24 года... У него впереди длинная и успешная карьера, много серьёзных трофеев, хорошая зарплата.. Клуб и игрок устраивают друг друга. Какие ещё могут быть разговоры об уходе?
протон
протон
вчера в 16:36
Родриго - один из лучших в мире и с каждым годом прибавляет.
Такого игрока никто продавать не станет, если только сам не засобирается, но он, слава Богу, и не желает покидать Реал.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 16:17
Интересно, вот если прям сейчас, вернее - в первые дни лета, Ливерпуль 120 положит наличкой - мнение изменится?
7dx4cexfpcq9
7dx4cexfpcq9
вчера в 16:09
Когда говорят не продадут - это значит продадут, но по завышенной цене.
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