Рюдигер намерен остаться в «Реале» до лета 2026 года

1741506248

вчера, 10:44

Защитник «Реала» планирует остаться в клубе до лета 2026 года.

Интерес к 32-летнему футболисту проявляют саудовские клубы. Сам игрок также рассматривает возможность завершения карьеры в Саудовской лиге, однако только после окончания контракта с «Реалом».

По информации источника, Рюдигер намерен остаться в «Реале», стремясь к завоеванию дополнительных трофеев. Кроме того, немецкий футболист пользуется авторитетом среди партнеров по команде и поддержкой болельщиков.