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Рюдигер намерен остаться в «Реале» до лета 2026 года

вчера, 10:44

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер планирует остаться в клубе до лета 2026 года.

Интерес к 32-летнему футболисту проявляют саудовские клубы. Сам игрок также рассматривает возможность завершения карьеры в Саудовской лиге, однако только после окончания контракта с «Реалом».

По информации источника, Рюдигер намерен остаться в «Реале», стремясь к завоеванию дополнительных трофеев. Кроме того, немецкий футболист пользуется авторитетом среди партнеров по команде и поддержкой болельщиков.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 13:40
Он очень нужен Реалу
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 13:18
В настоящий момент нет, но это не ответ, в свете того, как часто ошибается Рюдигер. С Рамосом сравнивать не надо- разные уровень мастерства и футбольного понимания.
112910415
112910415
вчера в 13:18
и зачем это ?
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:14
а есть защитников сильней ментального уровня Рюдигера?
ошибки были и у Рамоса.
shlomo
shlomo
вчера в 11:51
Главное до конца контракта серьёзную травму не получить....
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:24
А потом в СА рванет наверное как пишеут
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 11:09
Он показывает приличный уровень? Да у него столько ошибок, что до приличного уровня, ему, как мне до здоровья.))) Позиционно ошибается, регулярно теряет соперника, в отборе, тоже имеются определенные вопросы. Вспоминая игру с Барсой в СК, непонятно, как, он, вместо того, чтобы быть на своей позиции оказался на фланге... Для какой-нибудь условной Осасуны, возможно и пригодился бы, но не для такого Клуба как Реал.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:58
Почему бы нет. Защитник знает свое дело. Освоился и показывает приличный уровень. Перес, будь добр))
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 10:54
А что думает Реал?
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