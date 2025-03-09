«Ливерпуль» намерен заплатить 50 млн евро за игрока «Брайтона»

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вчера, 10:22

«Ливерпуль» готовит предложение для «Брайтона» по приобретению 23-летнего нападающего .

Руководство «красных» рассматривает бразильского футболиста как потенциальную замену в долгосрочной перспективе.

«Ливерпуль» готов выложить 50 млн евро за трансфер Педро. Отмечается, что руководство мерсисайдского клуба высоко оценивает универсальность Педро, который способен действовать как в центре атаки, так и на флангах.