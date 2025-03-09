«Ливерпуль» намерен заплатить 50 млн евро за игрока «Брайтона»

«Ливерпуль» готовит предложение для «Брайтона» по приобретению 23-летнего нападающего Жоао Педро.
Руководство «красных» рассматривает бразильского футболиста как потенциальную замену Дарвину Нуньесу в долгосрочной перспективе.
«Ливерпуль» готов выложить 50 млн евро за трансфер Педро. Отмечается, что руководство мерсисайдского клуба высоко оценивает универсальность Педро, который способен действовать как в центре атаки, так и на флангах.
если Слот видит его в составе команды почему бы нет
если Слот видит его в составе команды почему бы нет