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«Ливерпуль» намерен заплатить 50 млн евро за игрока «Брайтона»

вчера, 10:22

«Ливерпуль» готовит предложение для «Брайтона» по приобретению 23-летнего нападающего Жоао Педро.

Руководство «красных» рассматривает бразильского футболиста как потенциальную замену Дарвину Нуньесу в долгосрочной перспективе.

«Ливерпуль» готов выложить 50 млн евро за трансфер Педро. Отмечается, что руководство мерсисайдского клуба высоко оценивает универсальность Педро, который способен действовать как в центре атаки, так и на флангах.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 02:29
покупка Маки у чаек оправдала себя на все 100%...
если Слот видит его в составе команды почему бы нет
Dudikoff
Dudikoff
вчера в 15:13
Это полено даже рядом с худшим Нуньесом не стояло. Какие 50 лям?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 13:02
Дразнят Дарвина, не стоит. Если сам уйдет - отпускайте, а так нехорошо может закончиться. Поссорится с кем-нибудь, условная Барселона возьмет его мультов за 40, ну потому что конфликт будет, и хорошо если Педро заиграет, а если нет?..
hdpfqm6r2z7q
hdpfqm6r2z7q
вчера в 10:44
На перспективу будет хороший вариант
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